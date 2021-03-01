加州聯邦眾議員 被指誤導灣區捷運延線工程

代表加州的聯邦眾議員紐尼斯被指誤導捷運延伸至聖他克拉拉線。（美聯社）

代表加州杜拉瑞地區 (Tulare) 共和黨聯邦眾議員紐尼斯 (Rep. Devin Nunes) 2月27日在佛羅里達州奧蘭多 (Orlando) 舉行的保守政治行動會議中發言，被指誤導聖荷西與聖他克拉拉市的捷運 延線工程 (BART extension)。聯邦聯邦眾議院已通過1兆9000億元的抗疫紓困案。如全案通過，灣區 捷運延線工程計畫將可從紓困金 中取得部份撥款援助。

紐尼斯於會中發言，稱灣區捷運延線是為科技巨頭興建一條從矽谷到舊金山的通道，這些科技巨頭根本不需要任何人的錢。

可是紐尼斯的描繪完全不正確，灣區捷運延線全程才不過六哩路，從聖荷西貝律耶沙社區 (Berryessa) 經過一條捷運隧道到聖荷西市區，全程終點站為聖他克拉拉市。

紐尼斯形容1兆9000億元紓困方案充滿「豬油豬肉」(larded with pork) ，並舉提供捷運延線補助金為例。抗疫紓困金中包含1億4100萬元捷運延線補助款。矽谷捷運延線計畫總工程費預算為69億元。

灣區捷運從1974年起開始服務舊金山地區民眾。可是連接舊金山與矽谷交通則全屬加州鐵路局 (Caltrain) 。加州鐵路局將可從紓困金中取得鐵路電氣化費用，與所謂捷運隧道全無關連。

雖然捷運延線到矽谷得到科技界支持。可是工程經費絕大部分取自於聖他克拉拉縣民眾所通過的一系列銷售稅公投法案。新冠疫情前評估顯示，捷運延線到矽谷之後，每天運客量將高達5萬2000人。

捷運延線矽谷工程由聖他克拉拉谷交通局 (Santa Clara Valley Transportation Authority) 負責。交通局發言人阿拉尼茲 (Bernice Alaniz) 表示，紐尼斯對此重要交通工程出言不遜，這種態度令人擔心。阿拉尼茲說，紐尼斯不但誤導捷運延線計畫，也沒提到整個工程計畫包括開發低收入戶住宅，同時隨著經濟復甦，將創造數千建設開發工作。

紐尼斯提到捷運延線後，將造福科技巨頭，可是阿拉尼茲說，未來的乘客將是多元性的。她並且強調，目前聖他克拉拉谷交通局服務乘客中，一半以上是低收入者。

灣區捷運局表示，新冠疫情間，灣區捷運是許多一線工人 (essential workers) 所選擇的交通工具。因為許多疫情間基本工人沒有自用車，或者在灣區公路開車，經常遇到堵塞，反而沒有像搭乘捷運方便。