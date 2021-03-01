時隔1年 南灣、東灣校區3、4月陸續復課

南灣與東灣部分學區已設定重啟日期。（本報檔案照）

加州州長紐森日前希望於下周與州議會達成協議，加速重新開放學校，因新冠疫苗 關係，加州公校已關閉近一年。灣區南灣與東灣校區已各設定學校重啟日期。

然而代表舊金山地區加州眾議員丁右立 (Phil Ting) 發言人米蘭達 (Nannette Miranda) 表示，他們已於18日提出加州學區 能脫離最嚴峻的紫色層級的話，學區內的小學能於4月15日前重新開放，可是就目前情形來看，議會何時對此案投票仍不得而知。

紐森與許多眾議員承認遠程學習效果遠不及正常上課，學校必須盡快重新開放，學校教職員必須優先接種疫苗，如此學校才能正常重啟，另外重新開放公校也須龐大經費。

聖荷西 聯合學區目前已設定4月21日為公校所有年級重新開放日期。由於新冠肺炎瘟疫，聖荷西學校校園已封閉近一年。然而這個設定日期將隨紐森州長學校重啟藍圖與學校教職員接種疫苗情形調整。聖荷西聯合學區是聖荷西最大的學區。

從2月28日開始，聖他克拉拉縣教職員工將可登記約定注射第一劑新冠疫苗日期。

聖荷西聯合學區學監阿巴蘭 (Nancy Albarran) 表示：「我們將對社區承諾，如聖縣進入橘色層級，或者教師們有機會完成疫苗接種，聖荷西學區內學校將重新開放。我們也承諾提供最新發展資訊，如此學生家長將有時間完成學生回到學校上課的各種準備工作。」

聖荷西學區服務市區高達2萬9000名學生，上周曾讓近2000名學生回到學校上課。所有學區學生中，需要接受特別教育者，得以優先回到學校上課。接受特別教育學生包括一些經常逃課學生、領養家庭學生，或者無家遊民學生等。

東灣利佛摩谷聯合學區 (the Livermore Valley Joint Unified School District) 學生家長倍感欣慰，因為學區內所有學校各年級學生均可於下個月回到學校正常上課。

利佛摩谷聯合學區委員會成員25日全數無異議通過，學區內各學校從學前到12年級學生，將可從3月22日起恢復正常上課，這離新冠瘟疫開始封閉校園大約有一年時間。雖然學區同意開放學校，學生家長仍有選擇讓學生繼續在家裡接受遠程教育。

學區學監包爾斯 (Kelly Bowers)表示，學區準備這個學校重啟工作已準備了好幾個月了，目前一切準備就緒，進入最後完成階段。學區學生家長將於下周接到有關讓學生回到學校正常上課，或繼續留下家裡接受遠程教育的各項細節。包爾斯並且強調，目前為止，學區已有1100名教師接種疫苗。