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uber司機談疫情下的生活與零工經濟

記者陳程威╱灣區報導
圖為一名反對22號提案的Uber司機。(本報檔案照)
圖為一名反對22號提案的Uber司機。(本報檔案照)

近期，英國最高法院（UK supreme court）裁決Uber必須向英國的一萬多名司機支付超過1億英鎊的賠償金，同時該項裁決要求Uber必須視Uber為員工。這對於這家位總部位於灣區的加州企業是巨大的挫敗。去年在加州以巨大優勢通過了22號提案 ( Prop 22)，將零工的非雇員身分納入法律的範圍。今年年初，加州眾多名網約司機和工會提起訴訟，希望加州最高法院推翻去年通過的22號提案。

來自網約車司機聯合工會（Rideshare Drivers United），同時也是拼車司機的摩爾（Nicole Moore）日前受訪時表達了對於英國司機獲勝的欣喜之情。同時她表示，針對Prop 22的訴訟還在加州的地方法院審理之中。目前美國還缺乏如同英國一樣對於Uber等網約車的全國性保護。即使最後針對Prop 22的訴訟在加州獲勝也僅僅是影響加州的Uber司機。

加州Uber司機德文（Devon）表示，現在的網約車司機越來越糟糕。「我常常在送餐的時候發現，車子裡面的是兩個人在工作。其中一個人在開車。兩個人一起工作但是只得到一個人的工資。」德文表示，大公司從很多零工的勞動中攫取了很大的利益。「我不想顯得很激動，但這就是剝削。」「Prop 22是一個巨大的框架，大公司們有可能還想要將其擴展開來。」

作為一個有三年工作經驗的Uber司機，德文回憶起了幾年前Uber為了鼓勵司機多跑訂單時候的獎勵。那時候他們會對額外的訂單進行獎勵。額外的15單會獲得95元的獎勵，但是獎勵在去年左右就又已經取消了，雖然在疫情期間，Uber又恢復了額外訂單的獎勵，但是與以往相比數量大幅下降了。同時司機獲取的每一英里的工資也從多年前的2元到現在的70分。「大型的Uber等公司不斷從我們的身上攫取利潤。」

德文表示，這不僅僅是Uber，而是許多的外賣平台都縮減了對於司機的里程的工資。

加州 英國 網約車

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