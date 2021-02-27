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最高法院裁決 聖縣重開室內禮拜

記者陳程威／聖荷西報導
聖縣行政官威廉斯對聯邦最高法院的判決表示遺憾，並敦促宗教機構繼續遵守公共衛生建議。（視訊會議截圖）
聖縣行政官威廉斯對聯邦最高法院的判決表示遺憾，並敦促宗教機構繼續遵守公共衛生建議。（視訊會議截圖）

聯邦最高法院26日以6：3通過了最新判決，要求聖他克拉拉縣按照原先20%的容留人數開放室內禮拜。這一判決推翻了聯邦第九巡迴法院裁定。大法官們在判決中表示，他們的判決在本月早些時候的判決中就規定了。然而最高法院的三位自由派法官持不同意見。

在本月初，聯邦最高法院就以6票對3票的表決結果，解除加州對室內宗教活動的禁令，表示加州宗教場所可以25%的容量限制開展室內活動。但之前聖縣政府認為，室內禁令在聖縣是針對一切的室內聚會，並非只是針對宗教禮拜儀式。

聖縣政府表示，它對待宗教禮拜場所與其他禁止集會並限制出席人數的室內場所沒有區別。人們可以進入禮拜場所祈禱或懺悔，但不能與他人聚集在一起。早先縣府也認指出，聖縣最快將在3月3日起進入「紅色等級」，屆時對於室內的活動限制進一步放寬。

雖然聖縣自26日起鬆綁部分戶外活動，但與室內聚會相關的健康風險是全國公共衛生官員最關心的問題，特別是當全美各地開始出現變種的新冠病毒之後。

聖縣行政官威廉斯（James R. Williams）對聯邦最高法院的這一判決表示失望。他認為聯邦最高法院命令是在缺乏對聖縣的現行室內聚集禁令進行分析的條件下做出的。「室內聚會禁令這些規則一直是中立的，對所有的集會都一視同仁。室內各種集會仍然非常危險，我們繼續敦促所有宗教機構認真遵守公共衛生建議，避免新冠病毒在其會眾和更廣泛的社區中傳播。」

加州 威廉 大法官

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