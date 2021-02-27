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東聖荷西 一周內開設兩個全新的疫苗接種點

記者陳程威／聖荷西報導
縣議員李洲曉表示東部山谷健康中心有助於實現疫苗接種的公平性。（記者陳程威╱攝影）
縣議員李洲曉表示東部山谷健康中心有助於實現疫苗接種的公平性。（記者陳程威╱攝影）

聖他克拉拉縣衛生官員26日本周內第二次在聖荷西東部開設了新的疫苗接種點。地點位於McKee Road上的東部山谷健康中心（Valley Health Center East Valley）。新的疫苗接種點能夠每天有能力為數百人接種疫苗，並為缺乏資源社區增加了更多接種機會。無論是23日與教會合作開闢的疫苗接種點，還是當天開闢的新接種點，都是位於郵編95127的地區。這一地區是聖縣受到影響最為嚴重的地區，有接近10%的居民感染了新冠肺炎。

選區包括東聖荷西的聖縣議員李洲曉(Otto Lee)表示，聖縣致力於實現在社區內實現更公平獲取平等疫苗獲取的目標。東部山谷健康中心將會有助於實現這一目標。李洲曉認為，儘管在後勤和供應方面存在巨大挑戰，聖縣的衛生體系取得了巨大的進展。

聖縣議員查韋茲(Cindy Chavez)表示，在聖他克拉拉縣，通過直接向不成比例地受到新冠病毒感染的居民提供疫苗，並在他們的居住地附近為他們接種，從而直面疫苗分配的議題。「在這個接種地點工作的人了解這個社區，了解他們的語言和文化。這對讓每個人都接種疫苗至關重要。」

東谷診所是聖縣為縮小非裔與西語裔接種差距的具體措施之一，從而實現疫苗的公平分配。截止26日，聖縣已有17.7萬人接種了第一劑疫苗，在聖縣16歲以上的人口中，有18%至少接種過一劑疫苗。聖他克拉拉縣副行政官盧納（Rocío Luna）表示，目前最大的限制因素是疫苗供應量的不足。聖縣將繼續要與州政府和聯邦政府合作，確保有足夠的疫苗供應。

有關東谷診所和其他接種地點的預約可以通過聖縣疫苗的官方網站sccfreevax.org預約，如果個人需要幫助，可以撥打211預約，該預約熱線提供多語種的服務。

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