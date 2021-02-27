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許氏名廚風雲會 花旗參、干貝烹煮美味慶元宵

記者李晗 / 舊金山報導
許氏「2021年名廚風雲會」，邀請知名廚師現場烹飪。（許氏提供）
許氏「2021年名廚風雲會」，邀請知名廚師現場烹飪。（許氏提供）

元宵佳節期間，家家戶戶都渴望一頓豐盛的菜餚，增添節慶氣氛。許氏參業集團歡慶創業47周年，適逢元宵佳節，也特別舉辦了「2021年名廚風雲會」，邀請了知名廚師來現場示範花旗參、干貝等美味高級食材的烹飪。

兩位名廚分別是陳曉凱（Alex Chen）與任正兵，都有著豐富的經歷。他們也現場製作菜餚，食材包括新鮮採收的花旗參及日本北海道干貝等高級海味，一共準備的四道佳餚。同時，美食家林慧懿老師在現場正式發表了為許氏精心設計的「老許靚湯」系列。

來自北加州的陳曉凱主廚，目前於知名Sonoma County Graton賭場Boathouse Hospitality  Group擔任行政總廚。當天準備了「參參不息-金銀魚生撈」，以干貝及新鮮參搭配廣東人年節喜慶的「魚生撈」，希望帶來好兆頭。另一道「金玉滿堂 干貝鑲節瓜」，則完全凸顯了干貝的鮮甜美味。

另一位任正兵主廚，來自中國江蘇，目前是國際品牌Mr. Chow 的主廚，他帶來了上海經典名菜「蔥燒海參」和「花開富貴 鮮參干絲湯」。

許氏參業創辦人許忠政及總裁許恩偉，除了透過視訊祝福全美客戶及現場嘉賓外，同時也特別感謝林慧懿老師與名廚的參與，以及日本北海道漁業協同組合連合會對這次活動的支持。北海道地理環境優良，水質特別清澈，出產的干貝具有新鮮、芳香、美味等特色，其生產占世界市場首位，達八成以上，更因為品質優越而獲得了全球第一的評價。許氏與北海道漁業協同組合連合會合作超過20年，共同為北美洲的消費者提供包括干貝在內等多種優質的北海道特產。 

干貝又稱江瑤柱，性平味甘鹹，含有豐富的蛋白質與碘，有滋陰、生津、調降血壓、強健體力、 改善腸胃消化不良或腹脹不適等，是全球公認健康營養食材。日本北海道昆布肉厚味美，燉煮後仍能保持鮮味及韌度，口感中稍微帶有一點甜味。昆布含熱量低，其中礦物質豐富。花旗參則有「補而不躁，雙向調節」的特性，一向被視為延年益壽，四季皆宜的長效補品。尤其花旗參回甘微苦，淡雅清香的特殊風味，不論甜鹹冷熱葷素皆可入菜，在享受美食的同時也吸收了花旗參的滋養成份。 

自從疫情開始以來，有更多消費者開始重 視食補，吃得好必然滋補養身。許氏特別在春節期間舉辦「名廚風雲會」的活動，希望透過知名 主廚推薦的佳餚，積極推廣食補養身的概念以回饋全美消費者的支持。

現場烹製出來的干貝料理，營養豐富。（許氏提供）
現場烹製出來的干貝料理，營養豐富。（許氏提供）

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