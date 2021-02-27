亞太公共事務聯盟：續爭亞裔權益 培養未來領導人

APAPA創辦人尹集成與全國董事會成員朱偉人。（APAPA提供）

疫情爆發至今，亞裔 社區面臨前所未有的挑戰。除了面對病毒、經濟上的困難，亞裔還要面臨種族歧視 、暴力事件的威脅。

一直在亞裔民權議題上高調發聲的亞太公共事務聯盟（APAPA），也將繼續深耕亞裔社區，為亞裔社區爭取權益，同時培養未來的領導人。

APAPA的創始人之一的尹集成（C. C. Yin）表示，過去一年，因為天災人禍，美國 非常混亂。他表示在這樣的條件下，APAPA的組織宗旨重要性就更加凸顯，爭取亞太裔的權益，鼓勵亞裔參政議政，栽培年輕一代。他說，病毒肆虐，總統選舉之下的兩黨鬥爭，種種的社會亂象，也導致了社會對於亞裔的仇恨犯罪增加，這是不可接受的，也是我們需要突破的困境。

他強調，這也就讓亞裔社區更深一層理解到「投票」、參政議政的意義，因為不光是現在，也是為了未來的一代，要教育亞裔和華裔社區，從縣市地方、州府、聯邦各級政府開始，了解行政與立法，推動參政議政的風潮。

APAPA的全國董事會成員朱偉人（Sandy Chau）也說，自己一直支持APAPA的宗旨，也希望APAPA能夠保持初心，持之以恆，腳踏實地為亞太裔服務。

他指出，像是在美國有許多的亞太裔民權機構，有的也做得非常大、有歷史性，他認為APAPA可以和這些亞太裔非盈利機構共同發展。他也呼籲，大家不應忘記許多先輩們為亞太裔社區打下的基礎，因為他們當年持續的抗爭才有我們的平等的今天。