人和總會館 盼牛年帶給僑社好運

人和總會館全體值理於2016年合影。（僑社記者謝潤琴／攝影）

人和總會館今年迎來了史上首位女性主席林少琪的領導。林少琪是駐美中華總會館下屬七大會館史上首位女性主席，是首位女性主席團成員，也是六山管理處的新任主席。

在美國土生土長的林少琪是人和總會館已故前主席林英麟的女兒。雖然在醫院的工作繁忙，林少琪近兩年來逐步參與人和總會館和僑社事務，並積極出席駐美中華總會館、人和總會館和六山管理處的會務工作。

林少琪表示，之所以承擔重任，參與僑社事務，原因是要繼承父親林英麟的遺志，致力於服務僑社，提振華埠 經濟。

在曾勤（中）監交之下，林少琪（右）從蕭挺（左）手中接過印信，成為人和總會館新任主席。（僑社記者謝潤琴／攝影）

財政袁耀華指出，新冠疫情 自去年2月份開始全球大流行以來，人和總會館的多項會務就相繼受到影響甚至暫停運作。人和總會館的一處商舖物業去年年初出租之後，商戶就受疫情衝擊難以經營，向會館交租都成問題。

袁耀華表示，為克服疫情期間的聯繫問題，他建立了一個社交媒體群組，將各位值理都加進去，以討論重要事項。

隨著新冠疫苗 的逐步分發和接種，袁耀華對實現群體免疫和全社會回更復正常有信心，希望華埠居民和小商業經營在今年秋天能恢復正常，也讓人和總會館的會務得以恢復。他說，只要華埠經濟恢復生氣和繁榮，大家的生活就會好。

通事蔣澤綿說，人和總會館受疫情影響，已經近一年未召開過大會，對會務帶來較大影響。

蔣澤綿本身已經接種了新冠疫苗，也看到新冠疫苗的更大規模接種讓新增的新冠病例幅度在減少。這有助於讓人和總會館乃至整個華埠的生活恢復正常，人和總會館至少能正常開會，值理之間有充分的溝通來商討和推進會務。他對此有信心。

蔣澤綿說，農曆鼠年給整個僑社帶來了很大挑戰，相信農曆牛年會給僑社帶來好運。