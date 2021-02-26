舊金山擴大接種範圍 輪候恐變長 可能須2到3周時間

舊金山市立大學校區的大型疫苗接種中心。（本報檔案照片）

本周起，舊金山 和灣區多地正式進入疫苗 接種的1B階段，即擴大了可以接種範圍。但是因為疫苗供應始終未能滿足需求，因此輪候時間也料將延長。

在1B階段，教育工作者、前線的應急人員、公交司機、超市員工都可以獲得接種。在舊金山這部分人大約有17萬。然而目前，原本在1A階段的前線醫護和長者之中，有許多人都尚未完成接種，尤其是那些已經接種了第一針，還在等待第二針的群體，大約還有9萬人。

據悉，舊金山官方會優先處理了這部分等候第二針的人的需求，也就是會先把1A階段，在等待第二針的民眾的疫苗接種完成之後，再來處理現在可以打針的1B階段的人。也就是教師、超市工作者現在可以預約打針，但是輪候到他們的接種可能還是需要兩到三周的時間。

主流的兩款疫苗莫德納（Moderna）以及輝瑞（Pfizer）都需要打兩針才行，且在打第一針和第二針之間需要等候大約28或者是21天。而正在審核階段的嬌生（Johnson & Johnson）疫苗則一針有效。

在1B階段的接種範圍中，教師獲得優先權成為此前的焦點。因為在舊金山，公立學校的重啟一直是政壇熱炒的話題。且教師工會一直要求希望教師能夠獲得疫苗接種的機會，因此才願意重啟。但是教師工會把重啟和疫苗掛鉤的做法也遭到各方質疑。

但是舊金山料將在下周從州府疫情 觀察層級中的「紫色」降為「紅色」，顯示疫情情況好轉。在這樣的條件下，學區重啟的談判將更進一步展開。

舊金山市內早已經「準備就緒」，開設了多個大型疫苗接種中心，和許多醫療結構合作展開疫苗接種。同時在各個社區的診所和醫院內提供疫苗，為弱勢群體接種。根據衛生局最新的數字，全市16歲以上的人群中，已經有19%接種了至少一針疫苗，完成兩針疫苗的人數佔比只有7%。

符合資格的民眾，想要在舊金山預約、查詢疫苗接種訊息，可以登錄網址：https://sf.gov/vaccine-sites。