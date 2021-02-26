華女屋崙華埠當街被搶 遭汽車拖行

一名婦人在屋崙華埠遇刼被汽車拖行。（電視新聞截圖）

灣區近日又發生多起針對亞裔 的搶劫攻擊事件，屋崙華埠 一名婦人被搶後還遭汽車 拖行。

一名婦人24日在屋崙華埠遭歹徒搶皮包，還遭歹徒乘坐的汽車拖行，過程被華埠商家的監視錄影機拍下。

受害婦人的丈夫表示，因為妻子當時把皮包斜背在身上，歹徒搶了皮包後，妻子被歹徒的汽車拖行了約150呎。他說，他們當天開車到華埠位於International Blvd 900號路段的一家美容用品店購物，妻子事後嚇到全身發抖。受害人丈夫說：「我坐在車裡聽到吵鬧聲，下車發現妻子躺在馬路上。」

美容用品店的員工表示，受害人在他們店裡買完化妝品後，就步行前往附近一家雜貨店，她是在雜貨店前被歹徒搶劫。這名美容用品店的員工說：「很多人停下腳步問：『到底發生什麼事？』」

一名亞裔男子在金門公園被非裔搶走背包，奮力搶回。（電視新聞截圖）

同一天，舊金山金門公園也發生一起搶劫亞裔的事件，過程被路人拍攝下來。

這段被上傳到推特上的影片顯示，一名非裔歹徒搶走亞裔受害人兩個背包，被受害人追趕時掉了一個，正要上車時被受害人追上，剩下的背包被受害人搶回，歹徒隨後就跳上接應的汽車逃逸。

警方表示，這名歹徒作案時身穿藍色運動衫和藍色牛仔褲，乘坐的汽車是一輛Chevy Impala，車牌號碼是加州5ZZN552。