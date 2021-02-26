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金山連環破門自行車竊案 警方逮捕一嫌犯

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山破門盜竊案頻發。（本報檔案照片）
舊金山破門盜竊案頻發。（本報檔案照片）

舊金山發生連環車庫爆竊案（burglary），嫌犯強行破門進入不同人家的車庫，偷走自行車。舊金山警方目前經逮捕一名涉案嫌犯。

根據警方的披露，有三宗在近期發生的車庫爆竊案是相關聯的。其中，去年12月13日，列治文區警察分局接報，在Lyon街有人入室盜竊，三輛自行車被偷。根據受害者的描述，在前一晚有人破門而入進入了車庫，隨後逃逸。受害事主有提供現場視頻。

1月1日時，日落區的Taraval分局也接報，在內日落區的8街1500號路段也有人報警稱遭到入室盜竊，案發時間大約是早上7時。受害事主接到居家內的安全警報，隨後查看車庫方面已經被打開，自行車被偷走。

1月30日，在舊金山北邊的Marina區Bay Street，也有受害事主遭遇入室盜竊，自行車被偷走。根據事主提供的視頻，有兩名嫌犯強行進入車庫內偷走自行車。

因為有視頻以及其他證據，警方相信這三起案件是相關的。於是在2月9日時，在田德隆區的Jones街上門逮捕了26歲的卡里奇（Alberto Cauich）。卡里奇被控三項爆竊罪。警方目前仍然在調查案件。有知情的民眾可以撥打1-415-575-4444，或者發送短信TIP至TIP411進行短信爆料，協助警方調查。

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