教育信託西部基金民調：74%父母憂子女教育受疫情影響

教育信託西部基金今日發表最新民調，民調結果顯示，74%的5歲以下兒童父母擔心孩子的教育與發展將受到新冠疫情響。（視訊記者會截圖）

教育 信託西部基金（The Education Trust–West）25日召開了記者會，發布與眾多教育組織聯合進行的針對全加州的民意調查結果。民調顯示，74%的5歲以下兒童父母擔心孩子的教育與發展將受到新冠疫情 響。與一年前的類似民調相比，對於許多家庭來說，兒童照護費用不斷上升。由於擔心新冠的威脅，家長推遲了孩子入讀過渡性幼兒園（TK）/幼兒園的時間，由此導致有超過60%的家長擔心自己的孩子會在重新上學時學習進度落後。

疫情使得許多父母面臨到經濟困難與糧食短缺的挑戰。 59%來自低收入 社區的家長和40%的有色人種家長(包括43%的西語裔家長)表示，他們對未來幾個月的個人財務狀況感到不安。有超過三分之一的父母(36%)表示，在疫情期間，自己以及孩子都吃不飽飯。

教育信託西部基金會執行主任阿里利加（Elisha Smith Arrillaga）表示，疫情嚴重影響人們家庭生活，特別是有色人種家庭和低收入家庭的狀況。 「面對長期的經濟和食物不安全，有小孩的家庭犧牲了優質的兒童照護，不吃飯，推遲孩子上學的時間。兒童照護和幼兒教育不僅對兒童和工薪家庭的繁榮至關重要，尤其是非裔和西語裔家庭，他們對加州經濟的複蘇也至關重要。」

阿里利加認為，州政府應該為加州的家庭提供急需的援助，州長應該將早期學習和護理放在2021-22年的預算的優先位置，重點幫助最有需要兒童和家庭。