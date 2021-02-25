我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

中文學校線上迎春遭亂入 北加中文學校聯合會資安防範

記者李榮／密爾比達報導
北加州中文學校聯合會舉行講座，介紹Zoom的安全機制與應用。（記者李榮／翻攝）
北加州中文學校聯合會舉行講座，介紹Zoom的安全機制與應用。（記者李榮／翻攝）

灣谷中文學校（Bay Valley Chinese School）日前在舉行Zoom線上春節聯歡活動時，遭莫名怪人亂入，鬧事者不但將頭像照片改為不雅照，另外還播放對華人種族歧視的音樂。北加州中文學校聯合會鑑於資訊安全的重要，日前請聯合會IT小組組長仇福棟召開講座，主題為Zoom上安全機制的介紹與應用，希望能避免類似事件再出現。

近來適逢農曆新年，但在新冠肺炎（COVID-19）的影響下，許多慶祝農曆年的活動改為線上舉行。灣谷中文學校遭亂入的事件，是在2月12日「牛轉乾坤慶新春」線上舉行新年聯歡晚會時發生，當時已有百餘人上線聯歡、開始欣賞節目表演。在節目進行之中，突然有怪人莫名進入Zoom會議，播放帶有歧視華人的音樂之外，還將自己的頭像換成不雅照。所幸主持慶會的李娜亞及時發現，立即關閉活動並下線，之後再重新連接上線，啟動應變機制，嚴格篩選入內的成員。

北加州中文學校聯合會長陳亳蕙指出，因為灣谷中文學校在Zoom上辦新春聯歡，遭到有心人士刻意破壞、還做些不雅的行為擾亂次序的事件，聯合會決定安排資安講座，分享防範與應對這類事件的方式。講座受到各中文學校校長老師及灣區僑社社團們熱烈的回響及參與，在短短不到三天時間内，就吸引了近120位來賓報名上線。大家在會中熱烈提出個人在使用網課時所碰上的一些問題，互相討論經驗。

她表示，由於當天講座實在太受歡迎，因此決定將當天課程內容分享在聯合會網站上，網誌：anccs.org。聯合會希望能嘉惠更多有需要的會員學校與單位，杜絕再一次發生網路鬧事的可能。

種族歧視 加州 華人

上一則

舊金山華埠三邑會館：服務僑胞 支持公益

下一則

OPT申請遭延誤 國際學生提集體訴訟

延伸閱讀

李文斯頓中華文化日 雲端慶春節

李文斯頓中華文化日 雲端慶春節

灣谷中文學校線上新春慶典 遭駭放不雅照

灣谷中文學校線上新春慶典 遭駭放不雅照
爾灣中文學校師生 說唱舞演「雲端大團圓」

爾灣中文學校師生 說唱舞演「雲端大團圓」
金山灣谷中文學校線上新春慶典 遭駭放不雅照

金山灣谷中文學校線上新春慶典 遭駭放不雅照
亞城3中文學校線上慶新年 表演、抽獎好熱鬧

亞城3中文學校線上慶新年 表演、抽獎好熱鬧
中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

熱門新聞

加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

2021-02-22 23:57
州長紐森表示，州府有責任幫助作為加州經濟支柱的小商業度過疫情難關。（州長辦公室直播視頻截圖）

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

2021-02-24 00:26
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

2021-02-19 08:45
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）

影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

2021-02-22 02:17
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

2021-02-18 02:18
過去五天，聖他克拉拉縣新冠疫苗接種站有超過4000個預約沒有人現身接種。（電視新聞截圖）

預約接種疫苗 這個郡5天逾4千人爽約

2021-02-19 20:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽
FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件

FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件