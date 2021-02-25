中文學校線上迎春遭亂入 北加中文學校聯合會資安防範

北加州中文學校聯合會舉行講座，介紹Zoom的安全機制與應用。（記者李榮／翻攝）

灣谷中文學校（Bay Valley Chinese School）日前在舉行Zoom線上春節聯歡活動時，遭莫名怪人亂入，鬧事者不但將頭像照片改為不雅照，另外還播放對華人 有種族歧視 的音樂。北加州 中文學校聯合會鑑於資訊安全的重要，日前請聯合會IT小組組長仇福棟召開講座，主題為Zoom上安全機制的介紹與應用，希望能避免類似事件再出現。

近來適逢農曆新年，但在新冠肺炎（COVID-19）的影響下，許多慶祝農曆年的活動改為線上舉行。灣谷中文學校遭亂入的事件，是在2月12日「牛轉乾坤慶新春」線上舉行新年聯歡晚會時發生，當時已有百餘人上線聯歡、開始欣賞節目表演。在節目進行之中，突然有怪人莫名進入Zoom會議，播放帶有歧視華人的音樂之外，還將自己的頭像換成不雅照。所幸主持慶會的李娜亞及時發現，立即關閉活動並下線，之後再重新連接上線，啟動應變機制，嚴格篩選入內的成員。

北加州中文學校聯合會長陳亳蕙指出，因為灣谷中文學校在Zoom上辦新春聯歡，遭到有心人士刻意破壞、還做些不雅的行為擾亂次序的事件，聯合會決定安排資安講座，分享防範與應對這類事件的方式。講座受到各中文學校校長老師及灣區僑社社團們熱烈的回響及參與，在短短不到三天時間内，就吸引了近120位來賓報名上線。大家在會中熱烈提出個人在使用網課時所碰上的一些問題，互相討論經驗。

她表示，由於當天講座實在太受歡迎，因此決定將當天課程內容分享在聯合會網站上，網誌：anccs.org。聯合會希望能嘉惠更多有需要的會員學校與單位，杜絕再一次發生網路鬧事的可能。