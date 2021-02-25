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吉爾洛開設大型疫苗接種點 每天最多可注射2000人

記者陳程威／聖荷西報導
吉爾洛聯合學區的負責人弗拉薩表示，學區願意為吉爾洛的疫苗接種做出貢獻。（聖縣視訊記者會截圖）
吉爾洛聯合學區的負責人弗拉薩表示，學區願意為吉爾洛的疫苗接種做出貢獻。（聖縣視訊記者會截圖）

聖他克拉拉縣衛生系統和吉爾洛聯合學區合作夥伴，在吉爾洛高中開設大型新冠疫苗接種點。聖縣將有能力每天為1000至2000名居民接種疫苗，推動該縣在受影響最嚴重地區增加疫苗接種的努力。

聖他克拉拉縣政府和吉爾洛聯合學區官員24日宣佈，在位於750 W. 10th Street的吉爾洛高中啟動一個新的大規模疫苗接種地點，以確保在感染率最高的地區充分獲得疫苗。根據聖縣公共衛生的信息顯示，吉爾洛市聖縣受到疫情影響最嚴重的地區之一，有超過十分之一的居民感染了新冠。

聖他克拉拉縣議會主席沃瑟曼（Mike Wasserman）表示，在吉爾洛開闢的新的疫苗接種中心將會大大提升疫苗接種的能力，為受到影響最大的社區提供疫苗接種的能力。

 吉爾洛聯合學區的負責人弗羅雷斯（Deborah Flores）表示，學區聯十分興奮能夠在疫苗分發的公平性方面做出貢獻。「我們的學校與社區已經表明他們願意為這些努力做出貢獻，並儘可能迅速和公平地為社區接種疫苗。」

聖谷醫療中心副醫學官湯儀（Jennifer Tong）表示，若學生需要回歸校園，聖縣會重新尋找適合的疫苗接種點，從而保障學生可以安全回歸校園。

據聖他克拉拉縣衛生局介紹，吉爾洛高中的疫苗接種點每天將提供約1000次疫苗接種。如果疫苗的供應量增大，則可以擴展到每日2000次疫苗接種。預約可以通過聖縣疫苗接種的官方網站sccfreevax.org進行，如果個人需要幫助安排日程，可以撥打211。

疫苗 學區 疫情

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