華人遭惡意刮車 保險經紀：停車庫被刮 屋主保險不賠

桑尼維爾出現有人惡意到刮車，許多居民受害，但多半只能自認倒楣。有些受害者好奇，保險 是否會給付？對此，保險經紀郭宗政指出，即使車子是在自家車庫或者車庫通道上被破壞，屋主保險（homeowners insurance）並不會涵蓋。但如果汽車 保險中有保綜合險（comprehensive），則保險扣掉自付額的部分會給付。

他指出，屋主保險雖通常有保屋內財產，但是排除「有牌照的車輛」。也就是說，車子、船、機車等都排除在外，即使房子燒掉，並且燒到了停在地產上的車子、船，或者是機車，房屋保險也不會涵蓋。但如果是同在物業內的高爾夫球車、腳踏車、滑板車等，屋主保險就能給付。

郭宗政說，車子必須要用自己的保險。如果受害者只有保「半險」，也就是只有責任險，停在路邊車子遭破壞，保險不會賠。但如果有保綜合險，則會給付。綜合險的費用通常很便宜，因此他都建議客人要記得購買綜合險，而且要把自付額降低。綜合險在理賠時，因為不是自己的過錯，所以理賠後一般不漲保費 。

他進一步指出，綜合險的範圍涵蓋許多常常可能碰到的情況，例如車窗被砸、或是開車行進中莫名飛來石子砸破窗戶等。