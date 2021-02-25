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撤資屋崙警察預算聯盟 挺重塑公共安全草案

記者陳程威╱屋崙報導
反警察恐怖項目聯合創始人布魯克斯表示，希望能夠真正給屋崙帶來安全以及發展的機會。（視訊記者會截圖）
反警察恐怖項目聯合創始人布魯克斯表示，希望能夠真正給屋崙帶來安全以及發展的機會。（視訊記者會截圖）

「撤資屋崙警察預算聯盟」（Defund Oakland Police Coalition）24日舉行記者會並發布報告，以回應由「屋崙重塑公共安全任務小組」（Reimagining Public Safety Task Force）發布建議草案。

反警察恐怖項目(Anti - Police-Terror Project)的聯合創始人、司法團隊網絡(Justice Teams Network)執行主管布魯克斯(Cat Brooks)表示，聯盟對於草案表示興奮，因為這些建議將會提供一個真正的機會用來改變、重新想像和發展屋崙以及公共安全的形式。她同時認為，這不僅對於屋崙，對於整個國家也非常重要。「十多年來，屋崙一直是美國刑事司法改革的先鋒，隨著屋崙的進步，整個國家也都在進步。」拯救屋崙的生命也就是拯救全國的生命。

撤資行動是五年前由反對警察暴力項目發起的，現在已有13個跨黨派的屋崙草根組織所組成。東灣可持續經濟聯盟(EBASE)與道德經濟信仰聯盟(Faith Alliance for a Moral Economy)主任洛基特(Saabir Lockett)表示，歷史和最近的事件不斷讓人明白「文化轉變」是不夠的。「唯一合理的方式是從警察部門撤資，並將其投資於那些被證明能夠支持社區和增加安全的項目和服務。」

「反警察暴力與正義團隊聯盟 」（Anti Police-Terror Project and Justice Teams Network）政策主管伯奇（James Burch）表示，在被執法部門殺害的人中，有超過50%的人有心理健康方面的疾病。其中有大量的非裔與西語裔受害者。「我們需要的是針對心理健康危機的專家，治療方法和同情,而不是警章和槍。」伯奇認為需要優先解決人們的心理健康問題。

「屋崙前進」（Oakland Rising）的代理執行主任蘇克（liz Suk）表示，屋崙警局一直從普通預算中花費大量的資金用來加班。她表示，屋崙市政府2020年的預算存在著6200萬元的缺口，而其中有3500萬元的超額花費來自屋崙警局，其中1900萬元是未經授權的加班。「這種情況不能再繼續下去了。」

屋崙 警察 預算

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