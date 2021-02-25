重開學校否 屋崙特殊教育老師砲轟白人家長
一名兼任屋崙教育協會秘書的屋崙特殊教育老師在推特上尖銳地批評家長擔心COVID-19疫情下的遠程教育影響了孩子的心理健康，為日益激烈的重開學校辯論添了一把火。
梅耶爾(Bethany Meyer)最近在推特上寫道：「所有突然關心心理健康的富有白人父母都可以省點力氣了，是他們中的大多數人自己在給孩子們施加壓力，讓他們完成自修的課程，並餵養他們的權利感，從而導致他們的焦慮。抱歉也不抱歉。」
梅耶爾後來刪除了她的推特。當被要求對梅耶爾的推特進行具體評論時，屋崙教育協會主席布朗（Keith Brown）22日在一封電子郵件中寫道：「屋崙教育協會一直在爭取增加對學生的心理健康支持，繼續使我們更接近於安全地恢復面授教學。為了共同實現這一目標，在我們前進的過程中，社區的每個人都需要以尊重和同情的態度對待彼此。」
屋崙聯合學區也在周一晚間就這封郵件發表聲明，稱這是員工和家庭在社交媒體上發布的幾個帖子之一，讓圍繞開學的討論「升溫」。
圍繞著學校的爭議並不是屋崙獨有的，因為加州和整個舊金山灣區的許多最大的學區都仍然關閉，盡管要求重新開放的政治壓力越來越大。
州長紐森（Gavin Newsom）1月14日啟動了「全民安全學校」計畫，簡化了小學恢復面授的程序，即使是在州內限制最多的紫色層。
屋崙聯合學區提出了一個重新開放學校的計畫，目標是在1月25日將最年輕的孩子送回學校。學區發言人佐佐木（John Sasaki）表示，根據疾控中心和當地教育官員的反饋，屋崙公立學校將在今年春天以「某種形式開學，很有可能會從（過渡性幼兒園）開始到二年級，最後再從三年級到五年級」。
屋崙聯合是灣區較大的學區之一，有3萬6000名學生，86所學校分布在78平方英裏的範圍內。學生群體無論在種族還是經濟上都是多元化的。佐佐木說，不同的家庭和老師對重新開放有不同的感受，部分取決於他們在城市中的居住地。
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