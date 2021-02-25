重開學校否 屋崙特殊教育老師砲轟白人家長

屋崙老師劍指「白人富豪家長」激起辯論。（取自推特截圖）

一名兼任屋崙教育 協會秘書的屋崙特殊教育老師在推特上尖銳地批評家長擔心COVID-19疫情下的遠程教育影響了孩子的心理健康，為日益激烈的重開學校辯論添了一把火。

梅耶爾(Bethany Meyer)最近在推特上寫道：「所有突然關心心理健康的富有白人父母都可以省點力氣了，是他們中的大多數人自己在給孩子們施加壓力，讓他們完成自修的課程，並餵養他們的權利感，從而導致他們的焦慮。抱歉也不抱歉。」

梅耶爾後來刪除了她的推特。當被要求對梅耶爾的推特進行具體評論時，屋崙教育協會主席布朗（Keith Brown）22日在一封電子郵件中寫道：「屋崙教育協會一直在爭取增加對學生的心理健康支持，繼續使我們更接近於安全地恢復面授教學。為了共同實現這一目標，在我們前進的過程中，社區的每個人都需要以尊重和同情的態度對待彼此。」

屋崙聯合學區 也在周一晚間就這封郵件發表聲明，稱這是員工和家庭在社交媒體上發布的幾個帖子之一，讓圍繞開學的討論「升溫」。

圍繞著學校的爭議並不是屋崙獨有的，因為加州和整個舊金山灣區的許多最大的學區都仍然關閉，盡管要求重新開放的政治壓力越來越大。

州長紐森（Gavin Newsom）1月14日啟動了「全民安全學校」計畫，簡化了小學恢復面授的程序，即使是在州內限制最多的紫色層。

屋崙聯合學區提出了一個重新開放學校的計畫，目標是在1月25日將最年輕的孩子送回學校。學區發言人佐佐木（John Sasaki）表示，根據疾控中心和當地教育官員的反饋，屋崙公立學校將在今年春天以「某種形式開學，很有可能會從（過渡性幼兒園）開始到二年級，最後再從三年級到五年級」。

屋崙聯合是灣區較大的學區之一，有3萬6000名學生，86所學校分布在78平方英裏的範圍內。學生群體無論在種族還是經濟上都是多元化的。佐佐木說，不同的家庭和老師對重新開放有不同的感受，部分取決於他們在城市中的居住地。