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疫情趨緩 聖他克拉拉縣府：防疫仍不可鬆懈

記者李榮／灣區報導
新冠肺炎疫情趨緩。（記者李榮／攝影）
新冠肺炎疫情趨緩。（記者李榮／攝影）

聖他克拉拉縣政府23日指出，最新的每新增病例為239例新冠肺炎的新增案例，死亡新增11例，加護病房（ICU）的使用率則為27%，近來情況相對穩定。不過縣府依然提醒，民眾還是要繼續勤洗手、戴口罩、維持社交距離，衛生局也鼓勵還未接種疫苗的65歲以上長者或者醫護人員趕緊去打疫苗。

聖他克拉拉縣再之前前一天的病例狀況為229例新增病例，7例死亡病例，24%的加護病房使用率。

此外，聖他克拉拉縣將從2月28日開始擴展疫苗施打的階段，包括教育、托兒、緊急服務，以及在食品農業行業工作的人士，都符合疫苗接種的資格。

縣府指出，聖他克拉拉縣也有超過半數的75歲以上縣居民已經打了至少一劑的疫苗，也有將近一半的65歲或以上的人士已經打了至少一劑的疫苗。

縣府雖然開始把疫苗接種對象拓展到教育業工作的人士，但受影響最嚴重的社區，以及因新冠轉成重症或死亡高風險的年長居民打疫苗仍是縣府的最重點及優先考慮的對象，「這個疫苗資格擴展是在縣府計畫當中的，縣府不斷的增加疫苗施打設施，增設大型疫苗接種站來增加疫苗接種的數量 ，和設立社區的疫苗診所，來增加縣醫療系統實施疫苗接種的能力。但是我們的努力，還是受到來自聯邦和加州政府所提供的有限疫苗數量的限制。 」

縣府也持續提醒，就算目前已有許多人接種了疫苗，每個人仍需要繼續採取防疫措施，勤洗手，戴口罩，和他人保持至少六英尺的身體距離。

疫苗 教育 加州

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