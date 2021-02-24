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增稅籌教育經費 庫比蒂諾學區5月4日公投

記者陳程威／庫比蒂諾報導
庫比蒂諾聯合學區學區委員劉錦宗介紹新一次庫比蒂諾學區稅收公投。（劉錦宗提供）
庫比蒂諾聯合學區學區委員劉錦宗介紹新一次庫比蒂諾學區稅收公投。（劉錦宗提供）

由於經費不足，庫比蒂諾聯合學區（CUSD）將在今年5月4日舉行特別公投，討論是否增加地產稅來提供教育資金。根據CUSD官方網站，本次公投將會討論是否提高一個為期八年的增稅方案。若通過，稅收將會從原先的每戶250元增加到每戶398元。根據CUSD的說法，這將改善學區資金不足的問題。由於疫情的影響，公投將採取郵寄選票的方式進行。

庫比蒂諾聯合學區學區委員劉錦宗（Jerry Liu）受訪時表示，學區並沒有任何變賣學區財產的打算。「我們學區面臨的資金不足是長期的問題，變賣學區財產只能暫時緩解資金的問題，無法解決長期資金短缺的議題。」根據學區官網數據，CUSD有高達1萬6720名學生，人均學生預算僅為8600元，對比周邊的洛斯阿圖人均學生預算近1萬1785元，桑尼維爾的人均學生預算為1萬0581，薩拉度加人均學生預算為1萬5180元。

根據學區官網，庫比蒂諾聯合學區學生人數遠高於周邊的城市。洛斯阿圖學生人數為7293，桑尼維爾的學生人數為6672，薩拉度加的學生人數僅為1789。更多的學生人數意味著需要更多的經費。

劉錦宗表示，雖然加州政府會針對學生人數進行針對性的補助，但是學區裡面80至90%的預算支出都是花在了教師身上。為了保證學區的教學質量，庫比蒂諾聯合學區也必須要在跟周邊周邊學區在提供給教師的薪水上保持競爭力。

此外庫比蒂諾學區的學生的學術表現也較為優秀。根據州政府的標準化考試的成績，庫比蒂諾學區有超過85%學生在英語跟數學表現超過州平均水準。此外，庫比蒂諾周邊也有許多課外培訓資源，中文學校等資源都是使得庫比蒂諾學區有吸引力的原因之一。

對於上一次公投與這次公投的不同之處，劉錦宗表示，在Measure O公投時，學區並沒有跟選民們介紹學區資金不足的後果，包括潛在的學校關閉等。他表示，在一個月內學區就收到800份民眾的電子郵件，表達希望能夠幫助學區度過難關。「這一次不同，因為人們已經看到了學區資金不足的後果。包括附近有一個學校的幼兒園與一年級都只有一個班的現狀。我覺得這次希望很大。」

至於採取的是統一每戶398元的方案，劉錦宗表示，從個人角度來說，他贊成採用根據房屋大小進行區別稅收的辦法。但是學區因為擔心改變稅收的方式容易引發訴訟等行為，因此最後投票決定還是使用原先的稅收方式，但是將稅收金額從250元提高到398元的方式來籌集學區經費。

學區 公投 預算

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