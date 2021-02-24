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醜聞！電郵揭洛斯蓋圖學區教師插隊打疫苗

編譯組／洛斯蓋圖23日電
電子郵件讓南灣學區疫苗醜聞有了新的發現。（電視新聞截圖）
電子郵件讓南灣學區疫苗醜聞有了新的發現。（電視新聞截圖）

一個富裕的南灣學區竟然能夠在縣級指南下，在其部分員工符合資格之前一個多月為他們接種疫苗

根據「加州公共記錄法」獲得的郵件，顯示了南灣的好撒瑪利亞人醫院(Good Samaritan Hospital)最初是如何向洛斯蓋圖聯合學區提供疫苗， 以及學區總監約翰遜（Paul Johnson）如何有意淡化學區最近為醫院員工籌款的工作。一些電子郵件已被區政府扣留。

1月21日早上7時30分之前，好撒瑪利亞醫院一位名叫布裏奧內斯（Richard Briones）的麻醉師給洛斯蓋圖聯合學區主管約翰遜和好撒瑪利亞首席運營官布魯舒坦（Gary Purushotham）發郵件，其中寫道：「因為我們在Feed our Heroes項目上的合作已經有一段時間了，我昨天晚上和約翰遜分享了圍繞社區一線教育人員獲得COVID疫苗的消息。今天早上我把妳發給我的鏈接轉發給了他。」

Feed our Heroes項目是該地區參與的一項籌款活動，目的是為好撒瑪利亞人和El Camino醫院的醫護人員購餐。

布魯舒坦後來經確認後回信同意此事。

然而這是不正確的。根據聖他克拉拉縣公共衛生局的說法，教育工作者作爲該州疫苗推廣中的第1B階段的一部分，直到2月28日才能在聖他克拉拉縣有資格獲得接種。

約翰遜當天晚些時候給他的員工發了電子郵件，告訴他們可以通過好撒瑪利亞人接種疫苗，以感謝他們在Feed our Heroes項目上的工作，並且指示員工點擊網站上的按鈕，表明他們是醫護人員。

當天晚上，約翰遜給布魯舒坦寫了電子郵件，其中寫道：「在今晚的董事會上，我們確保不將Feed our Heroes與疫苗掛鉤。我確實對好撒瑪利亞人在幫助我們的教育工作者接種疫苗方面的努力表示了感謝。」

聖縣衛生官員扣留了好撒瑪利亞人醫院的進一步疫苗，直到它能夠確保它將遵循縣級指南。該醫院表示，它關閉了疫苗接種診所，並對其首席運營官進行了懲戒。

疫苗 學區 教育

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