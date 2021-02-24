牛年展望 華埠國際獅子會 持續關懷弱勢群體

華埠國際獅子會在新的一年中也將繼續服務社區。（本報檔案照片）

注重慈善事業的舊金山華埠 國際獅子會（SF Chinatown Lions Club），在新的一年中也將繼續服務社區，持續關懷弱勢群體，呵護長者的健康。

會長譚文華表示，今年獅子會的要務依然是繼續做善事，活動也會在牛年全年鋪開。首先就是新年的慰問長者，這是每年都會有的活動。他表示，關心長者的健康一直都是華埠國際獅子會的重點方向，因為慈善事業就是要向弱勢群體伸出援助之手。

另外兩個大的活動，分別是在中秋節和10月底的時候。屆時華埠國際獅子會將舉辦「白色拐杖日」（White Crane Day）來幫助盲人，以及和華埠男青年會（YMCA）合辦「健康日」（Health Day），來推廣健康知識。在疫情 期間，不同弱勢群體受到的衝擊都不同，像是老人、有殘障的人士。因此獅子會也會特別與不同弱勢社區的人士溝通，了解他們的所需所求，提供協助。

譚文華表示，獅子會的籌款活動也會持續。他們籌到款項之後，會捐款回饋社區，像是華埠的許多非盈利的機構，都是受惠方。他形容，很多捐款是來自獅子會的會員，大家自己捐錢，或者號召親朋好友捐出善款。目前也會有一些大公司、基金會向他們捐出善款。

每年華埠國際獅子會的品牌活動，就是向華埠的傑出青少年頒獎，給予獎學金上的鼓勵。因為疫情，這個活動將會暫時推遲至下一年再辦。傑出青少年頒獎的前身就是「妙齡少女」的比賽。但是對於華埠青少年的關愛活動仍然會持續。譚文華表示，比如感恩節，聖誕節 期間，獅子會就會帶禮物、食品去華埠的學校，與孩子們開心過節。