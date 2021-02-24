紐森撥款打擊針對亞裔犯罪 邱信福感謝

州眾議員邱信福強調要為制止仇恨亞太裔案件發生而持續努力。（邱信福辦公室視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）23日簽署AB 85法案。核心內容是撥款140萬元的州府資金，資助洛杉磯加大（UCLA）主持數據收集和研究工作，以解決亞太裔社區的種族仇恨犯罪 問題。

代表舊金山的加州眾議員 邱信福（David Chiu）當天下午發表聲明，感謝紐森簽署AB 85法案，同時感謝州眾議會預算委員會主席丁右立（Phil Ting）和州議會亞太裔核心小組其他議員推動這一立法，以聲援近期屢遭仇恨襲擊的亞太裔居民。

邱信福指出，由於亞太裔社區仍然因「新型冠狀病毒」（COVID-19）而受到歧視，州議會亞太裔核心小組必須做更多的工作來確保亞太裔社區遠離仇恨犯罪。

2月22日，州議會亞太裔核心小組的議員集體宣布了一系列法案，以解决不斷上升的仇恨案件。

邱信福和和代表托倫斯（Torrance）的州眾議員村土康郎（Al Muratsuchi）提出AB 557法案。在加州司法廳內部設立免費熱線，讓公眾舉報仇恨犯罪，並將受害者直接轉介到當地執法部門、服務和資源部門。熱線將於每周一至周五上午9時至下午5時開通，但聯邦和加州的法定公眾假日除外。殘疾人士和不會說英語的人士都可以使用這條熱線。

邱信福和代表屋崙的州眾議員邦塔（Rob Bonta）提出AB 886法案，資助社區組織，為仇恨暴力受害者提供文化和心理健康服務。法案要求實施恢復性的司法方案，以及擴大仇恨暴力受害者獲得受害者賠償基金的資格，而不是僅僅因為受害者沒有提交警方報告就被拒絕。

邱信福表示，他去年擔任州議會亞太裔核心小組主席期間，該小組與亞太裔宣導組織合作，成立「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）報告中心，記錄了近3000宗案件。