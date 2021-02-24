我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美新冠死亡破50萬 紐約州確診破160萬

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

紐森撥款打擊針對亞裔犯罪 邱信福感謝

記者黃少華／舊金山報導
州眾議員邱信福強調要為制止仇恨亞太裔案件發生而持續努力。（邱信福辦公室視頻截圖）
州眾議員邱信福強調要為制止仇恨亞太裔案件發生而持續努力。（邱信福辦公室視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）23日簽署AB 85法案。核心內容是撥款140萬元的州府資金，資助洛杉磯加大（UCLA）主持數據收集和研究工作，以解決亞太裔社區的種族仇恨犯罪問題。

代表舊金山的加州眾議員邱信福（David Chiu）當天下午發表聲明，感謝紐森簽署AB 85法案，同時感謝州眾議會預算委員會主席丁右立（Phil Ting）和州議會亞太裔核心小組其他議員推動這一立法，以聲援近期屢遭仇恨襲擊的亞太裔居民。

邱信福指出，由於亞太裔社區仍然因「新型冠狀病毒」（COVID-19）而受到歧視，州議會亞太裔核心小組必須做更多的工作來確保亞太裔社區遠離仇恨犯罪。

2月22日，州議會亞太裔核心小組的議員集體宣布了一系列法案，以解决不斷上升的仇恨案件。

邱信福和和代表托倫斯（Torrance）的州眾議員村土康郎（Al Muratsuchi）提出AB 557法案。在加州司法廳內部設立免費熱線，讓公眾舉報仇恨犯罪，並將受害者直接轉介到當地執法部門、服務和資源部門。熱線將於每周一至周五上午9時至下午5時開通，但聯邦和加州的法定公眾假日除外。殘疾人士和不會說英語的人士都可以使用這條熱線。

邱信福和代表屋崙的州眾議員邦塔（Rob Bonta）提出AB 886法案，資助社區組織，為仇恨暴力受害者提供文化和心理健康服務。法案要求實施恢復性的司法方案，以及擴大仇恨暴力受害者獲得受害者賠償基金的資格，而不是僅僅因為受害者沒有提交警方報告就被拒絕。

邱信福表示，他去年擔任州議會亞太裔核心小組主席期間，該小組與亞太裔宣導組織合作，成立「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）報告中心，記錄了近3000宗案件。

加州 眾議員 仇恨犯罪

上一則

攜手教會 聖他克拉拉縣再開疫苗接種站

下一則

灣區移民組織線上圓桌會議：拜登移民大改革 國會闖關前景難料

延伸閱讀

馬士孔尼會議中心南館 25日恢復接種新冠疫苗

馬士孔尼會議中心南館 25日恢復接種新冠疫苗
加州議會通過 570萬人可領600元紓困金

加州議會通過 570萬人可領600元紓困金
加州600元紓困金570萬人可領 預計發23億

加州600元紓困金570萬人可領 預計發23億
紐森再施壓 要求加速學校恢復正常授課

紐森再施壓 要求加速學校恢復正常授課
華人社區領袖 郭宗政連任加州共和黨副主席

華人社區領袖 郭宗政連任加州共和黨副主席
加州疫苗短缺 紐森：4月可望好轉

加州疫苗短缺 紐森：4月可望好轉

熱門新聞

加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

2021-02-22 23:57
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

2021-02-19 08:45
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）

影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

2021-02-22 02:17
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

2021-02-18 02:18
過去五天，聖他克拉拉縣新冠疫苗接種站有超過4000個預約沒有人現身接種。（電視新聞截圖）

預約接種疫苗 這個郡5天逾4千人爽約

2021-02-19 20:01
加州新增新冠病例一個月來減少了90%。（Getty Images）

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

2021-02-18 00:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播
余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？

余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？
特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線
伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損

伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損