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陳煥瑛發起 譴責針對亞裔暴力 阿縣議會通過決議

記者劉先進／屋崙報導
阿拉米達縣議員陳煥瑛和卡森聯合發起決議，譴責針對亞裔居民的暴力和種族主義。（記者劉先進／攝影）
阿拉米達縣議員陳煥瑛和卡森聯合發起決議，譴責針對亞裔居民的暴力和種族主義。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠和灣區其他地方，最近頻繁發生出於種族動機、針對亞裔居民的犯罪。尤其是華埠91歲的老人和一對長者夫婦，被一名嫌犯接連撞飛，震驚灣區。阿拉米達縣議員陳煥瑛和卡森（Keith Carson）聯合發起決議，譴責針對亞裔居民的暴力和種族主義。決議案在23日的縣議會會議上被一致通過。

陳煥瑛辦公室的聲明說，針對亞裔罪案的受害者中，許多是老人，由於與新冠疫情的起源有關的誤判而成為目標。到目前為止，過去幾周華埠已發生了幾十起事件，還有可能有更多的案例沒有被報告。

陳煥瑛在決議中表示，拜登政府於1月26日發布備忘錄，譴責和打擊在美國針對亞太裔的種族主義、仇外心理和不容忍行為，並承認聯邦政府在助長仇外情緒和行動方面所發揮的作用。自疫情開始以來，停止亞太裔仇恨報告中心（Stop AAPI Hate Reporting Center）)已收到2800多宗事件報告，其中700多宗事件發生在灣區。而針對亞太裔長者的仇恨犯罪，在2021年的最初幾個星期增加，特別是許多長者開始慶祝農曆新年。仇恨犯罪的趨勢導致歷史悠久的社區，如屋崙華埠的亞太裔企業限制營業時間，因為他們擔心員工和安全。

決議說，阿縣地檢處成立了一個響應小組，其中包括來自屋崙亞太裔社區的成員，以幫助建立信任，並與仇恨犯罪的受害者接觸。響應小組的重點是調查針對亞太裔的仇恨犯罪，並提供粵語和國語服務。

屋崙華埠針對亞裔的罪案飆升，市民自發組織義工巡邏。縣議員陳煥瑛在決議中肯定社區草...
屋崙華埠針對亞裔的罪案飆升，市民自發組織義工巡邏。縣議員陳煥瑛在決議中肯定社區草根的貢獻。（記者劉先進／攝影）

決議表示，阿縣稱讚並感謝「屋崙華埠聯盟」（Oakland Chinatown Coalition）、「亞裔有態度」（Asians with Attitudes）、「屋崙同情心」（Compassion in Oakland）和屋崙華埠商會等團體的工作。華埠自發主導的巡邏隊工作，代表了草根階層的努力，希望保護鄰居和社區的安全。所有人都有責任通過解決系統性的種族主義問題，保護大家的健康和福祉。

決議說，譴責針對亞太裔社區的暴力行為，並呼籲所有的居民和企業拒絕種族主義言論，讓生活在此地的人感覺健康和安全。阿縣議會尊重種族和文化的多樣性和包容性，並呼籲整個阿拉米達縣社區促進積極主動的教育，推動交流思想和事實，努力促進相互理解。

華埠 屋崙 亞裔

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