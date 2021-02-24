灣區移民組織線上圓桌會議：拜登移民大改革 國會闖關前景難料

禧年移民維護社行政主任張佩玉說，「2021年美國公民法案」的優勢是它展示了包容。（取自禧年移民維護社）

拜登 上任之後推動移民 大改革，從推出無證移民的「公民之路」，再到親屬移民、職業移民的加快，都讓社會各界非常關注。但是因為改革力度之大，也令這個法案在聯邦國會闖關的前景難以預料。

這個最新的「2021年美國公民 法案」（U.S. Citizenship Act of 2021）的未來仍然充滿未知數。華人權益促進會在23日周二，聯同在舊金山灣區的其他移民維護組織舉辦了線上圓桌會議，並肯定了拜登和賀錦麗執政當局的改革動向。

禧年移民維護社（Jubilee Immigration Advocates）行政主任張佩玉（Amy Lee）說，「2021年美國公民法案」的優勢是它展示了包容，並且解決了對所有移民都有的擔憂，不管他們是正在尋找工作機會的「童年抵美者暫緩遣返」（DACA）計畫的受益人，還是試圖幫助家屬移民的人。

她也說，盡管「2021年美國公民法」的通過面臨阻力，但仍然會影響到全國範圍內的移民社區。她形容，自20世紀80年代以來美國就沒再通過類似的移民方案。對心系移民社區的人來說，他們需要讓國會知道，現在「是時候通過一項有意義的移民改革」了。

移民法律資源中心（ILRC）的副行政主任木下（Sally Kinoshita）說，可以預測新政府會推動有利於移民和其家庭的提案，而且未來的移民政策改革可能會包括無證移民、入籍資格、被困移民、難民、尋求庇護身份的移民、學生移民和就業移民。

與亞裔社區息息相關的親屬移民，也在本次改革的內容中，尤其是國別限制被取消之後，那麼中國大陸出生的移民排期可能將會加快。華促會的移民權益項目經理吳雨泊說，現有的親屬移民政策體係是一個支離破碎的體系，像是親屬移民的簽證數量限制，導致中國、菲律賓和印度出生的移民申請者，通過家庭擔保所遞交的綠卡申請被嚴重積壓。

法案目前提出的許多條例，都必須在國會通過之後才能實現。像是全民公民「Citizenship for All」的運動也在持續進行中，推動美國的民改革法案。與會者也強調，仍然需要大量未來工作，也呼籲民眾加入運動，讓國會的代表們聽到支持的聲音。