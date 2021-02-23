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聖他克拉拉「薩拉度加溪」整治 收回居民後院引反彈

編譯組／灣區電

聖他克拉拉谷水利局負責薩拉度加溪流整治工程計畫，已向城市與州府申請許可，重新種植本地樹木、整治溪流，要求回收數十年來薩拉度加居民房屋後院的部分區域。此舉引發居民反彈，期待與政府有更多溝通。

長久以來，薩拉度加居民原本認為靠近溪流附近的房屋後院，是屬於他們房屋財產，在不知後院有部分地區實際上是政府所有的水域情況下，修建小溪邊花園、泳池、烤爐與熱水池。還有一些居民的房產空間延伸至後院部分，現在必須銷毀已建造的景觀物，以符合溪流整治計畫需求。

根據居民說法，縣府與開發商於50多年前曾有不成文協議，只要屋主提供溪流維護，就可在房屋所在地進行使用開發。由於時間已久，許多原始屋主知道此協議，但後來購房的新買家並不清楚。

薩拉度加地區部分居民自幾年前開始，陸續接獲水利局信件，告知屋主侵犯水利局所屬資產，必須清除所有後院景觀物。社區因此動員起來，對水利局提出抗議。經過多年雙方來回溝通，水利局終於在今年2月，向聖縣提交確認通知書(notice of determination)與環境影響報告，正式證明有權按計畫完成溪流整治計畫。

植被項目專家查波曼(John Chapman)表示，水利局希望和薩拉度加社區鄰居保持溝通，因為溪流整治工程計畫內容就位在他們房屋後院，希望鄰居們都能成為項目的一部分。由於溪流附近樹木清除及重新種植，需要進行灌溉，必須整理居民部分後院。但當地屋主質疑，為何現在當局才需要接管土地？屋主們也希望，能參與改善環境，政府機構與民間合作，有益環境再造。

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