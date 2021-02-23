護士聯合會促立法 避免醫護受職場暴力

Allysha Shin講述自己遭受的工作場所的暴力，呼籲國會立法予以解決。（視頻會議截圖）

全國護士聯合會(NNU)日前舉辦網路研討會，為促使國會立法保證護士及其他醫護人員免於職場暴力。由於新冠疫情 的影響，醫療機構工作場所的暴力成為日益嚴重的問題，根據聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的文件顯示，衛生保健工作者因工作場遭受暴力受傷的比例是其他行業的五倍。

全國護士聯合會主席、從業43年的註冊護士露絲（Jean Ross）表示，醫護人員需要一個安全健康工作的環境，這不僅對醫療工作人員的安全至關重要，也對病患的安全與健康影響重大。露絲表示，新冠疫情再一次表明，如果護士跟醫療工作人員不獲得安全，病患照護便無從談起。

露絲表示，有85%的註冊護士曾遭受工作場所暴力。在新冠疫情期間，20%的註冊護士表示，他們工作環境的暴力行為增加。「這是一個生存還是死亡的問題。」露絲代表護士聯合會表明，絕不接受某些人士聲稱遭受暴力是護士工作的一部分。露絲表示，加州跟明尼蘇達州過去成功推動了在州層面的立法，以預防工作場所的暴力。現在護士聯合會希望在全國推進這一立法。

Allysha Shin是一個洛杉磯的一個護士，也同時是加州護士協會於全國護士組織委員會的成員。她在討論會上分享了自己在南加州大學 凱克醫學院（Keck Medicine of USC）照顧病人時被襲擊的經過。Allysha表示，那時候她正在照顧一個曾經有攻擊醫護人員背景的病人，她為病人治療時，病人拒絕並襲擊了她，但襲擊發生後10分鐘，醫院的工作人員才趕到現場。期間Shin一直被攻擊，直到醫生到場給該名病人注射鎮定劑，才結束整個過程。

國會議員考特尼(Joe Courtney)表明，去年通過跨黨派的「預防工作場所暴力與衛生保健和社會服務工作者法」法案，是一個好的開始，希望能繼續在聯邦層面推動立法。全國護士聯合會表示，任何希望預防醫療場所暴力的人士可以通過https://bit.ly/joinNAN網站連署。