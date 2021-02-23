華人社區領袖 郭宗政連任加州共和黨副主席

郭宗政順利連任共和黨副主席。（郭宗政提供）

加州共和黨 21日舉行黨內代表選舉，曾數度代表共和黨參選公職的華人 社區領袖、現任加州共和黨副主席郭宗政（Peter Kuo）順利當選連任，也保住華人在共和黨內發聲的重要位置。郭宗政指出，過去兩年共和黨在加州的政治板塊有重要的斬獲，包括增加了共和黨支持者與選票數量，以及共和黨議員席次也有所增加。未來他與其他加州共和黨領導人將繼續推動理念，並且持續罷免州長紐森（Gavin Newsom）的運動。

他表示，過去兩年加州共和黨總共增加了62萬4000張的選票，並且籌得3750萬的經費，議員的席次也有所增加，持續進步。另一方面，去年川普（Donald Trump）競選總統連任時，在加州的氣勢也相當不錯，共和黨在競選期間組織了不少支持川普的集會。

共和黨的主要政治理念包括小政府、低稅收、追尋機會平等的概念等。郭宗政認為，民主黨總是操作族裔與社會階層等議題，但事實上卻忽略了努力與工作的重要，而且也太過於政治正確。許多兢兢業業的華人，其實在價值觀上，應該是更為偏向支持共和黨，維護美國的信念與價值，讓大家在同一個利基點上公平競爭。

郭宗政指出，紐森在加州可以說是執政荒腔走板，因此共和黨會繼續推動罷免紐森的政治運動。另外，在去年底的總統大選之中，可以看出美國的選舉有許多公平性的問題，例如出現了不少作票的狀況，所以共和黨會繼續推動公正選舉，維護真正的民意。

他也表示，加州共和黨未來會繼續倡導對於少數族裔的包容與多元文化的展現，讓更多華人與其他族裔加入共和黨。也希望能一鼓作氣，在2024年的大選時，打破民主黨一黨執政的情況，讓眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）下台，幫助大家重新實現真正該有的「美國夢」。