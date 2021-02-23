守護華埠！東灣台山同鄉會也組建巡邏隊

東灣台山同鄉會主席馬作林表示，考慮到自發義工巡邏隊在26日暫停，經各方協商，同鄉會也會牽頭組建華埠社會安全隊，繼續華埠巡邏工作。（記者劉先進 ／攝影）

東灣台山同鄉會主席馬作林22日表示，考慮到華埠 自發義工巡邏隊在26日暫停，經各方協商，同鄉會也會牽頭組建屋崙 華埠社安隊，繼續華埠巡邏工作。初步定在3月1日啟動。目前巡邏隊已有30人報名，分為兩班，巡邏時間為上午10時到下午4時。如果能招攬更多義工，可分為三班，延長巡邏時間。

馬作林表示，已統一訂購橘紅色巡邏隊服裝，每人還會發放一個金屬哨子和若干對講機，並配備手提揚聲器。每班巡邏隊的工作模式為，人數分開巡邏，在華埠一些十字路口步行時，可眼觀六路、耳聽八方，看清楚整條街的治安狀況。遇到小偷小摸的緊急情況，帶頭人會通過對講機互相溝通照應，也會吹哨子提醒市民注意。同時有人負責報警，希望藉此震懾罪犯。

東灣台山同鄉會已訂購一批橘紅色的服裝，將讓巡邏隊使用。（馬作林供圖）

馬作林表示，近段時間華埠治安好轉，離不開義工巡邏的奉獻，也離不開警員的努力。這其中，華埠商會及主席陳錫澎默默在背後出力，不斷和市府警局溝通，協調警力來華。「義工巡邏只是起到人多力量大的威懾作用，真正有突發情況，抓捕罪犯，還需要警員出手。只有警民攜手，才能維護好華埠治安。」

馬作林說，台山同鄉會的義工巡邏，和商會26日協調的義工巡邏隊各自獨立，也可互相呼應。但若其他義工需要同鄉會的義工支援，自然義不容辭，關鍵是合力維護好華埠治安。