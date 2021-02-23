我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

明目張膽偷盜 華埠市民義工合力 竊賊落荒逃

記者劉先進／屋崙報導
22日上午，有人在10街的長江超市明目張膽的偷了一箱東西，華埠義工和市民團結一心，紛紛站出來喝止，超市東主的女兒得以及時將東西拿回，小偷不敢輕舉妄動，落荒而逃。（記者劉先進／攝影）
22日上午，有人在10街的長江超市明目張膽的偷了一箱東西，華埠義工和市民團結一心，紛紛站出來喝止，超市東主的女兒得以及時將東西拿回，小偷不敢輕舉妄動，落荒而逃。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠義工巡邏隊隊長鄺偉醫師22日表示，當天有人在10街的長江超市明目張膽的偷了一箱東西，義工和市民團結一心，紛紛站出來喝止，超市東主的女兒得以及時將東西拿回，小偷不敢輕舉妄動，落荒而逃。

屋崙華埠義工巡邏隊和警員合影，希望警民攜手維護治安。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠義工巡邏隊和警員合影，希望警民攜手維護治安。（記者劉先進／攝影）

鄺偉說，22日早上10時許，他剛好接診了一個客人，送對方出來。忽然看到超市門口有人在呼喊。得知是有小偷偷了一整箱貨品，準備不給錢就跑。超市東主女兒追出來喊叫。周邊華人都站出來，對小偷怒目相視。「我當時在街角，所以大聲喊了一聲。這麼多人勇敢站出來，東主女兒馬上將東西奪回。小偷看到大批民眾留意，也不敢有進一步的動作，灰溜溜的逃走了。一箱東西，估計少說也有100到200元，東主也避免一些損失。」

鄺偉表示，如果小偷敢動手，他會衝過去。前天下午，有個白人拿著酒瓶想鬧事，樣子很可怕，也被義工和商戶阻止。當時有商戶按了警報器，整條街都在按警報器，響聲巨大，白人只能逃之夭夭。「自從警局增強警力，市民組建義工巡邏隊後，華人團結一心，勇敢站出來。小偷劫匪也被震懾，時常避開巡邏的義工。讓人欣慰。」

鄺偉及屋崙華埠商會表示，將在26日舉辦記者會，邀請華埠所有義工一起參加，感謝義工的辛勤勞動，也希望在商會的協調支持下，集中分配資源，重新安排義工巡邏時間，擴大巡邏隊伍，警民攜手，維護華埠治安。

華埠 華人 屋崙

上一則

聖他克拉拉放寬防疫限制 部分活動允許「戶外」進行

下一則

守護華埠！東灣台山同鄉會也組建巡邏隊

延伸閱讀

守護華埠！舊金山東灣台山同鄉會也組建巡邏隊

守護華埠！舊金山東灣台山同鄉會也組建巡邏隊
警民攜手治安好轉 屋崙華埠將擴大巡邏隊

警民攜手治安好轉 屋崙華埠將擴大巡邏隊
屋崙華埠美麗湖捷運站旁 男遭單車騎士砍傷臉

屋崙華埠美麗湖捷運站旁 男遭單車騎士砍傷臉
遏阻犯罪 太平洋建築公司贈屋崙華埠報警器

遏阻犯罪 太平洋建築公司贈屋崙華埠報警器
朱嘉文就任金山市府行政官 華埠社團慶祝

朱嘉文就任金山市府行政官 華埠社團慶祝
「歡迎來華埠！」名人帶你吃美食、逛特色店家

「歡迎來華埠！」名人帶你吃美食、逛特色店家

熱門新聞

中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出因新冠肺炎過世的消息。（家屬提供）

中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

2021-02-15 02:17
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

2021-02-19 08:45
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

2021-02-18 02:18
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）

影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

2021-02-22 02:17
過去五天，聖他克拉拉縣新冠疫苗接種站有超過4000個預約沒有人現身接種。（電視新聞截圖）

預約接種疫苗 這個郡5天逾4千人爽約

2021-02-19 20:01
加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

2021-02-22 23:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表