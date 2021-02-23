明目張膽偷盜 華埠市民義工合力 竊賊落荒逃

22日上午，有人在10街的長江超市明目張膽的偷了一箱東西，華埠義工和市民團結一心，紛紛站出來喝止，超市東主的女兒得以及時將東西拿回，小偷不敢輕舉妄動，落荒而逃。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 義工巡邏隊隊長鄺偉醫師22日表示，當天有人在10街的長江超市明目張膽的偷了一箱東西，義工和市民團結一心，紛紛站出來喝止，超市東主的女兒得以及時將東西拿回，小偷不敢輕舉妄動，落荒而逃。

屋崙華埠義工巡邏隊和警員合影，希望警民攜手維護治安。（記者劉先進／攝影）

鄺偉說，22日早上10時許，他剛好接診了一個客人，送對方出來。忽然看到超市門口有人在呼喊。得知是有小偷偷了一整箱貨品，準備不給錢就跑。超市東主女兒追出來喊叫。周邊華人 都站出來，對小偷怒目相視。「我當時在街角，所以大聲喊了一聲。這麼多人勇敢站出來，東主女兒馬上將東西奪回。小偷看到大批民眾留意，也不敢有進一步的動作，灰溜溜的逃走了。一箱東西，估計少說也有100到200元，東主也避免一些損失。」

鄺偉表示，如果小偷敢動手，他會衝過去。前天下午，有個白人拿著酒瓶想鬧事，樣子很可怕，也被義工和商戶阻止。當時有商戶按了警報器，整條街都在按警報器，響聲巨大，白人只能逃之夭夭。「自從警局增強警力，市民組建義工巡邏隊後，華人團結一心，勇敢站出來。小偷劫匪也被震懾，時常避開巡邏的義工。讓人欣慰。」

鄺偉及屋崙華埠商會表示，將在26日舉辦記者會，邀請華埠所有義工一起參加，感謝義工的辛勤勞動，也希望在商會的協調支持下，集中分配資源，重新安排義工巡邏時間，擴大巡邏隊伍，警民攜手，維護華埠治安。