反歧視運動 少數族裔面臨分化和對立？

一名集會參與者舉著「黑人亞裔團結」的標語。（記者李晗 / 攝影）

時值2月農曆新年與非裔 文化月期間，有關跨族裔團結、跨社區文化交流的討論日益增多。但是背後的原因，是否因為在抗擊歧視的運動中，少數族裔正在面臨分化和對立？

少數族裔媒體中心（Ethnic Media Services）邀請了位於華盛頓的亞美公義促進中心行政主任楊重遠（John Yang），闡釋在近期不斷升溫的反暴力歧視大環境討論下，少數族裔間的分化趨勢，以及如何促進團結。

所謂的少數族裔社區，具體而言就是包括亞裔 、太平洋島嶼裔、西語裔、非裔、美國原住民等等的有色人種社區。在許多多元化大城市中，不同族裔的社區都會有各自的聚居區，同時對不同族裔的社區資源分配是否公平，也就成為話題。加之近期針對亞裔的暴力事件中，許多嫌犯是非裔，這也激化族裔矛盾。

楊重遠表示，的確現在是有一些團體希望把少數族裔區隔（silo）開來，讓少數族裔社區來對抗彼此。但是，在種族歧視 的問題面前，各個族裔所面臨的挑戰是有普遍性的，也就是大家有「共同的敵人」（common enemy）。

亞美公義促進中心的主任楊重遠，闡釋現今出現的少數族裔分化的趨勢，指出種族歧視是大家共同的敵人。（視頻截圖）

「如果我們是在現在的討論中，那我們討論的就是反亞裔的種族歧視，」楊重遠說，但是如果回顧過去，種族歧視的問題橫跨所有族裔，同時像是非裔社區，他們所面對的種族歧視問題更為嚴重。他指出，如果少數族裔社區對立，那麼就會讓有色人種社區一直受到抑制。

此外，此前紐約地鐵發生嚴重傷人事件，一名亞裔男子被嫌犯用刀直接割傷臉部，要縫100針，留下了五吋多長的刀痕。社會上許多的討論聚焦於這個是否是屬於「仇恨犯罪」（hate crime）。楊重遠表示，雖然犯了法就是要有後果，但是更多應該關注受害者，像是受害者是否獲得了足夠的資源和幫助。

他認為，不應該過多的把注意力集中於這個割傷的行為是仇恨犯罪還是犯罪，而是要關注受害者。如果把討論都聚焦於懲罰，這樣對於整個社區都不好。他形容，如果過多關注於所謂的犯罪事件，這樣就會造成社區之間的「隔閡」（wedges），從而形成社區之間的分化。