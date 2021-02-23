聖馬刁市大都會獅子會 強化慈善基金 打造服務平台

聖馬刁市大都會獅子會於在疫情之下仍然廣泛服務社區。（圖片由聖馬刁大都會獅子會提供）

在新冠疫情 全球大流行的背景下，聖馬刁市大都會 獅子會依然通過線上和線下相結合的方式廣泛展開會務，並在抗疫過程中發揮了多平台的功能。

創會會長鄭其總結說，「除了與地方社區團結捐助現金近萬元，我們直接向國際獅子基金總會捐贈6000美元用作世界疫情災難基金。我們購買抗疫物資捐贈給武漢，以及各地方醫院、老人院、醫學院。」

鄭其感謝獅友做出的貢獻，包括名媛獅子分會為舊金山遊民派送盒飯。本届會長賈惠君設計製作口罩並大量對外捐贈。青獅會為兒童醫院的孩子捐贈物資。獅友服務部主席韓中芬組織三場抗疫演講會。場部主席陳烈組織多場雲端會議，包括海上城市、華人 在美國的地位及農曆大年初三有500名觀眾的名歌翻唱。

賈惠君是一名服裝設計師。她表示，她在疫情期間設計並製作可循環使用的布口罩，帶領名媛獅子分會參與到「COVID-19華人互助平台」，大量捐贈及供貨給美軍、機場、學校、非牟利機構。她還與聖馬刁縣縣議會議長卡內帕（David Canepa）合作向德利市（Daly City）醫院捐贈口罩。

作為家橋驛社的慈善皇后，賈惠君對東灣屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）華埠近期屢屢出現的針對亞裔長者遇襲案件表達關注，期待為提升社區安全出一份力。

鄭其指出，聖馬刁市大都會獅子會明年目標是向百人獅子會邁進，強化獅友慈善基金，堅持正規化民主化，把獅子會打造成服務社區的多元化義工平台。她說，有志於加入聖馬刁大都會獅子會並做出服務和貢獻的人士，可聯繫第一副會長關越雄。