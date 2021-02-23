我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

聖馬刁市大都會獅子會 強化慈善基金 打造服務平台

記者黃少華／聖馬刁市報導
聖馬刁市大都會獅子會於在疫情之下仍然廣泛服務社區。（圖片由聖馬刁大都會獅子會提供）
聖馬刁市大都會獅子會於在疫情之下仍然廣泛服務社區。（圖片由聖馬刁大都會獅子會提供）

在新冠疫情全球大流行的背景下，聖馬刁市大都會獅子會依然通過線上和線下相結合的方式廣泛展開會務，並在抗疫過程中發揮了多平台的功能。

創會會長鄭其總結說，「除了與地方社區團結捐助現金近萬元，我們直接向國際獅子基金總會捐贈6000美元用作世界疫情災難基金。我們購買抗疫物資捐贈給武漢，以及各地方醫院、老人院、醫學院。」

鄭其感謝獅友做出的貢獻，包括名媛獅子分會為舊金山遊民派送盒飯。本届會長賈惠君設計製作口罩並大量對外捐贈。青獅會為兒童醫院的孩子捐贈物資。獅友服務部主席韓中芬組織三場抗疫演講會。場部主席陳烈組織多場雲端會議，包括海上城市、華人在美國的地位及農曆大年初三有500名觀眾的名歌翻唱。

賈惠君是一名服裝設計師。她表示，她在疫情期間設計並製作可循環使用的布口罩，帶領名媛獅子分會參與到「COVID-19華人互助平台」，大量捐贈及供貨給美軍、機場、學校、非牟利機構。她還與聖馬刁縣縣議會議長卡內帕（David Canepa）合作向德利市（Daly City）醫院捐贈口罩。

作為家橋驛社的慈善皇后，賈惠君對東灣屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）華埠近期屢屢出現的針對亞裔長者遇襲案件表達關注，期待為提升社區安全出一份力。

鄭其指出，聖馬刁市大都會獅子會明年目標是向百人獅子會邁進，強化獅友慈善基金，堅持正規化民主化，把獅子會打造成服務社區的多元化義工平台。她說，有志於加入聖馬刁大都會獅子會並做出服務和貢獻的人士，可聯繫第一副會長關越雄。

大都會 疫情 華人

上一則

守護華埠！舊金山東灣台山同鄉會也組建巡邏隊

下一則

教委會緩改校名 「捍衛舊金山家庭會」欣慰

延伸閱讀

紐約華裔頻遭襲 亞非社區籲停止仇恨

紐約華裔頻遭襲 亞非社區籲停止仇恨
抗疫一年 人民麻木 厭倦戴口罩 醫護累翻 看不見盡頭

抗疫一年 人民麻木 厭倦戴口罩 醫護累翻 看不見盡頭
第十次！舊金山灣區台灣商會捐贈口罩

第十次！舊金山灣區台灣商會捐贈口罩
衛生局促戴2層口罩 高危人群應戴KN95

衛生局促戴2層口罩 高危人群應戴KN95
《會捕魚的獅子》系列之一／獅子的怪念頭

《會捕魚的獅子》系列之一／獅子的怪念頭
聖馬刁縣立圖書館 祝華人牛年快樂如意

聖馬刁縣立圖書館 祝華人牛年快樂如意

熱門新聞

中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出因新冠肺炎過世的消息。（家屬提供）

中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

2021-02-15 02:17
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

2021-02-19 08:45
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

2021-02-18 02:18
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）

影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

2021-02-22 02:17
過去五天，聖他克拉拉縣新冠疫苗接種站有超過4000個預約沒有人現身接種。（電視新聞截圖）

預約接種疫苗 這個郡5天逾4千人爽約

2021-02-19 20:01
加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

2021-02-22 23:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表