聖馬刁市大都會獅子會 強化慈善基金 打造服務平台
在新冠疫情全球大流行的背景下，聖馬刁市大都會獅子會依然通過線上和線下相結合的方式廣泛展開會務，並在抗疫過程中發揮了多平台的功能。
創會會長鄭其總結說，「除了與地方社區團結捐助現金近萬元，我們直接向國際獅子基金總會捐贈6000美元用作世界疫情災難基金。我們購買抗疫物資捐贈給武漢，以及各地方醫院、老人院、醫學院。」
鄭其感謝獅友做出的貢獻，包括名媛獅子分會為舊金山遊民派送盒飯。本届會長賈惠君設計製作口罩並大量對外捐贈。青獅會為兒童醫院的孩子捐贈物資。獅友服務部主席韓中芬組織三場抗疫演講會。場部主席陳烈組織多場雲端會議，包括海上城市、華人在美國的地位及農曆大年初三有500名觀眾的名歌翻唱。
賈惠君是一名服裝設計師。她表示，她在疫情期間設計並製作可循環使用的布口罩，帶領名媛獅子分會參與到「COVID-19華人互助平台」，大量捐贈及供貨給美軍、機場、學校、非牟利機構。她還與聖馬刁縣縣議會議長卡內帕（David Canepa）合作向德利市（Daly City）醫院捐贈口罩。
作為家橋驛社的慈善皇后，賈惠君對東灣屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）華埠近期屢屢出現的針對亞裔長者遇襲案件表達關注，期待為提升社區安全出一份力。
鄭其指出，聖馬刁市大都會獅子會明年目標是向百人獅子會邁進，強化獅友慈善基金，堅持正規化民主化，把獅子會打造成服務社區的多元化義工平台。她說，有志於加入聖馬刁大都會獅子會並做出服務和貢獻的人士，可聯繫第一副會長關越雄。
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