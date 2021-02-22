扯鈴、賞燈、搓湯圓…線上台灣元宵花燈節…好樂！

台灣元宵花燈節活動今年改在線上舉行，多位民選官員、僑領、社區領袖獻上祝賀。（記者李榮／攝影）

北加州南灣台灣 同鄉會21日舉行台灣元宵花燈節活動，今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情 的關係，活動改為網上舉行。中華民國總統蔡英文、副總統賴清德，以及駐美代表䔥美琴都分別透過影片祝賀，多位民選官員與地方領袖也都上線致詞。

南灣台灣同鄉會每年都在南灣僑教中心舉辦的台灣元宵花燈節，成為過去多年來的傳統，經常吸引超過千人參加，也是僑社中最受小朋友歡迎的活動之一。今年正好是活動的十周年，但因疫情改為線上舉行，主辦單位安排了張氏功夫團的武術精神、向上學苑的應景農曆新年兒童歌曲、SBTA元宵燈會十年有成的視頻、Fremont中文學校扯鈴隊的神奇扯鈴、台灣燈會（燈籠）展示、木琴協奏曲、小朋友DIY搓湯圓、第一樂章音樂學苑的12生肖音樂劇、黃本初老師的台灣美食-養生紅糟菜、芭蕾舞表演、親子歡樂動，以及有奬猜謎和抽獎活動。

舊金山 台北經濟文化辦事處處長賴銘琪指出，從事外交工作30多年，這次還是他首次在線上搓湯圓，非常新鮮好玩。他感謝南灣台灣同鄉會舉辦具有意義的元宵活動，也呼籲僑胞繼續注意疫情，繼續戴口罩、注意社交距離，保護自身安全，等待能夠相聚的時候。

加州參議員柯提斯指出，台灣元宵花燈節活動向來都非常盛大。過去一年疫情影響民眾的生活，但非常感謝台灣僑胞與社團在疫情開始之後捐贈口罩與防護用品的熱心舉動，協助一起抗疫。

包括金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮、僑務委員李漢文、李文雄、SBTA首席顧問傅紅玉、兼北美洲台灣商會聯合總會長吳怡明、台灣鄉情關懷會會長謝鎮寬、舊金山灣區台灣商會會長周信結、舊金山世界日報副社長楊大德等人都上線祝賀。