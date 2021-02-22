我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2813萬 德州破260萬

BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

扯鈴、賞燈、搓湯圓…線上台灣元宵花燈節…好樂！

記者李榮／密爾比達報導
台灣元宵花燈節活動今年改在線上舉行，多位民選官員、僑領、社區領袖獻上祝賀。（記者李榮／攝影）
台灣元宵花燈節活動今年改在線上舉行，多位民選官員、僑領、社區領袖獻上祝賀。（記者李榮／攝影）

北加州南灣台灣同鄉會21日舉行台灣元宵花燈節活動，今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，活動改為網上舉行。中華民國總統蔡英文、副總統賴清德，以及駐美代表䔥美琴都分別透過影片祝賀，多位民選官員與地方領袖也都上線致詞。

南灣台灣同鄉會每年都在南灣僑教中心舉辦的台灣元宵花燈節，成為過去多年來的傳統，經常吸引超過千人參加，也是僑社中最受小朋友歡迎的活動之一。今年正好是活動的十周年，但因疫情改為線上舉行，主辦單位安排了張氏功夫團的武術精神、向上學苑的應景農曆新年兒童歌曲、SBTA元宵燈會十年有成的視頻、Fremont中文學校扯鈴隊的神奇扯鈴、台灣燈會（燈籠）展示、木琴協奏曲、小朋友DIY搓湯圓、第一樂章音樂學苑的12生肖音樂劇、黃本初老師的台灣美食-養生紅糟菜、芭蕾舞表演、親子歡樂動，以及有奬猜謎和抽獎活動。

舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪指出，從事外交工作30多年，這次還是他首次在線上搓湯圓，非常新鮮好玩。他感謝南灣台灣同鄉會舉辦具有意義的元宵活動，也呼籲僑胞繼續注意疫情，繼續戴口罩、注意社交距離，保護自身安全，等待能夠相聚的時候。

加州參議員柯提斯指出，台灣元宵花燈節活動向來都非常盛大。過去一年疫情影響民眾的生活，但非常感謝台灣僑胞與社團在疫情開始之後捐贈口罩與防護用品的熱心舉動，協助一起抗疫。

包括金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮、僑務委員李漢文、李文雄、SBTA首席顧問傅紅玉、兼北美洲台灣商會聯合總會長吳怡明、台灣鄉情關懷會會長謝鎮寬、舊金山灣區台灣商會會長周信結、舊金山世界日報副社長楊大德等人都上線祝賀。

台灣 疫情 舊金山

上一則

柯瑞缺陣、格林技犯 勇士遭黃蜂逆轉

下一則

拜登移民改革 取消國別限制引關注

延伸閱讀

舊金山與聖荷西租金持續下跌 跌幅逾7%

舊金山與聖荷西租金持續下跌 跌幅逾7%
科企出走？ Uber擬釋新總部30萬平方呎辦公室空間

科企出走？ Uber擬釋新總部30萬平方呎辦公室空間
花開富貴 橙僑中心線上教花藝 添生活美感

花開富貴 橙僑中心線上教花藝 添生活美感
南灣老人關愛團 線上義演送暖

南灣老人關愛團 線上義演送暖
南灣台灣同鄉會元宵燈會 線上等你同歡

南灣台灣同鄉會元宵燈會 線上等你同歡
南灣律師獲28萬退稅 直喊國稅局搞錯了

南灣律師獲28萬退稅 直喊國稅局搞錯了

熱門新聞

中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出因新冠肺炎過世的消息。（家屬提供）

中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

2021-02-15 02:17
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

2021-02-19 08:45
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

2021-02-18 02:18
過去五天，聖他克拉拉縣新冠疫苗接種站有超過4000個預約沒有人現身接種。（電視新聞截圖）

預約接種疫苗 這個郡5天逾4千人爽約

2021-02-19 20:01
前世界衛生組織代表，現居於灣區的流行病學專家布萊恩特，感歎疫情的前景難料。（Getty Images）

病毒不斷變種 流行病學專家嘆疫情前景難料

2021-02-16 13:00
加州新增新冠病例一個月來減少了90%。（Getty Images）

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

2021-02-18 00:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪
河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜
北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手