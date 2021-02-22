北加州中華耆英聯合會新春聯誼團拜 百人線上同歡
北加州中華耆英聯合會21日在線上舉行2021年慶祝春節、迎金牛的活動，當日共有百餘位耆英與貴賓，同時在空中上線同歡，除了團拜並互相祝福以外，另外也在線上一起高唱新年歌曲，氣氛歡樂。北加州中華耆英聯合會邀請在加州公共衛生部擔任醫院緊急準備聯絡官18年經驗的趙國華專題演講，教耆英朋友「如何戰勝新冠肺炎（COVID-19）」。
北加州中華耆英聯合會每年都舉辦新春團拜、雙親節，以及慶重陽的活動，藉以聯繫會員感情、豐富大家的文化與生活，並且也推廣中華文化敬老尊賢的優良傳統、發揚固有的倫理美德。而每年開春的慶新春活動，更是北加州中華耆英聯合會的重頭戲。過去多年來開春時聯合會都在南灣僑教中心，舉辦數百人一同參加的聯歡活動。長者一起享用午餐，並且欣賞表演、感受熱鬧的過節氣氛。
北加州中華耆英聯合會吳文一指出，北加州中華耆英聯合會包含中華長青聯誼會、萬年青合唱團、中華長青康樂會等組織，是北加州華人耆英交流的平台，大家一起定期交流，唱歌跳舞，也維持健康。今年因為疫情的關係，首次將新春活動轉到「空中」舉行，但依然熱鬧滿滿，還穿插有獎猜謎等活動，增添趣味。
她表示，疫情已經持續很長一段時間，但還好逐漸露出曙光，正在施打疫苗之中。相信不久的將來，大家就能再次見面相聚，回復正常生活。
包括僑教中心主任閻樹榮、中華民國僑務委員呂玉貞、美國加州排舞協會創辦人林貴香等人上線致意，向耆英朋友拜年。僑委會也贊助多個防疫包，作為活動與競賽的禮品。
「（很多人問）要不要去打這個疫苗？疫苗是一定要打的。」趙國華在演講指出，新冠肺炎可以說是茅山老怪，不好應付；得到的患者會發燒、發冷，代表身體在抵抗病毒，也會覺得特別疲倦，並有可能出現頭痛、嗅覺喪失等症狀。然而為了安全與健康，呼籲大家還是要打疫苗。
他表示，打完疫苗確實有可能會有副作用，現在看來第一針副作用比較小，第二針副作用會比較大，「但大家也不用擔心，（副作用）一般就是前一兩天的事情。」
但是他也提醒，疫苗並非百分之百防護，特別是還有南非、英國等變種病毒。因此即使打了疫苗，在疫情結束之前，還是要儘量少出門、保持社交距離、勤洗手。
當天吳文一也率領會員，替日前因新冠肺炎病故的僑領、北加州中華耆英聯合會理事黃楷棋舉行默哀追思。黃楷棋自2008年加入聯合會至今年。
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