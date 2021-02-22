北加州中華耆英聯合會新春聯誼團拜 百人線上同歡

北加州中華耆英聯合會舉行聯誼團拜，而這也是聯合會首次舉辦線上春節活動。（記者李榮／攝影）

北加州 中華耆英聯合會21日在線上舉行2021年慶祝春節、迎金牛的活動，當日共有百餘位耆英與貴賓，同時在空中上線同歡，除了團拜並互相祝福以外，另外也在線上一起高唱新年歌曲，氣氛歡樂。北加 州中華耆英聯合會邀請在加州公共衛生部擔任醫院緊急準備聯絡官18年經驗的趙國華專題演講，教耆英朋友「如何戰勝新冠肺炎（COVID-19）」。

趙國華介紹新冠肺炎與疫苗的最新發展。（記者李榮／攝影）

北加州中華耆英聯合會每年都舉辦新春團拜、雙親節，以及慶重陽的活動，藉以聯繫會員感情、豐富大家的文化與生活，並且也推廣中華文化敬老尊賢的優良傳統、發揚固有的倫理美德。而每年開春的慶新春活動，更是北加州中華耆英聯合會的重頭戲。過去多年來開春時聯合會都在南灣僑教中心，舉辦數百人一同參加的聯歡活動。長者一起享用午餐，並且欣賞表演、感受熱鬧的過節氣氛。

北加州中華耆英聯合會吳文一指出，北加州中華耆英聯合會包含中華長青聯誼會、萬年青合唱團、中華長青康樂會等組織，是北加州華人耆英交流的平台，大家一起定期交流，唱歌跳舞，也維持健康。今年因為疫情的關係，首次將新春活動轉到「空中」舉行，但依然熱鬧滿滿，還穿插有獎猜謎等活動，增添趣味。

她表示，疫情已經持續很長一段時間，但還好逐漸露出曙光，正在施打疫苗 之中。相信不久的將來，大家就能再次見面相聚，回復正常生活。

包括僑教中心主任閻樹榮、中華民國僑務委員呂玉貞、美國加州排舞協會創辦人林貴香等人上線致意，向耆英朋友拜年。僑委會也贊助多個防疫包，作為活動與競賽的禮品。

「（很多人問）要不要去打這個疫苗？疫苗是一定要打的。」趙國華在演講指出，新冠肺炎可以說是茅山老怪，不好應付；得到的患者會發燒、發冷，代表身體在抵抗病毒，也會覺得特別疲倦，並有可能出現頭痛、嗅覺喪失等症狀。然而為了安全與健康，呼籲大家還是要打疫苗。

他表示，打完疫苗確實有可能會有副作用，現在看來第一針副作用比較小，第二針副作用會比較大，「但大家也不用擔心，（副作用）一般就是前一兩天的事情。」

但是他也提醒，疫苗並非百分之百防護，特別是還有南非、英國等變種病毒。因此即使打了疫苗，在疫情結束之前，還是要儘量少出門、保持社交距離、勤洗手。

當天吳文一也率領會員，替日前因新冠肺炎病故的僑領、北加州中華耆英聯合會理事黃楷棋舉行默哀追思。黃楷棋自2008年加入聯合會至今年。