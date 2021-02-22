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鼓勵華裔子弟向學！全美中華婦女會獎學金 即起報名

記者李榮／佛利蒙報導
全美中華婦女會長期在社區服務，今年還是決定頒發獎學金，鼓勵優秀華裔子弟。（全美中華婦女會提供）
全美中華婦女會長期在社區服務，今年還是決定頒發獎學金，鼓勵優秀華裔子弟。（全美中華婦女會提供）

前身為婦聯會的全美中華婦女會，長期在社區關懷弱勢、從事慈善，並且每年都提供獎學金，鼓勵華裔子弟認真向學。全美中華婦女會指出，今年依然還是將舉辦獎學金的遴選活動，每位獲獎者會頒發奬狀一份，奬金500元。

全美中華婦女會是金山灣區的一個非營利組織。創會的宗旨包括在海外發揚優質中華文化、提升婦女同胞權益地位、協助弱勢團體，及獎勵拔擢僑社優秀青年子弟等。

全美中華婦女會獎學金組負責人、中華民國僑務委員呂玉貞指出，自從去年初新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延以來，金山灣區很多社團的活動都不能舉辦。但全美中華婦女會為了持續傳統、鼓勵北加州優秀華裔青年子弟，還是決定在2021度頒發奬助學金，名額定為五人。每位得獎者會頒發奬狀，以及奬金500元。

全美中華婦女會獎學金自即日起接受報名，至2021年5月15日截止 (以郵戳為憑) ，歡迎大家請踴躍申請。申請人資格及所需文件如下：

一、北加州華裔，2021年就讀高二 (11年級) 或高三 (12年級) 學生。二、填寫奬學金申請表（附近照一張）三、高中三年成績單。四、自傳一份，以不超過兩頁為限。五、推薦信兩封（其中一封必須是老師撰寫）。六、作文一篇題目：「我的希望」以500字為限。

申請資料填妥後請寄：American Chinese Women Society。Jenny Tan，35718 Hillside Court, Fremont CA 94536。得奬名單將於2021年6月1日於各大報章發表，得獎者不需親臨領奬，奬狀及奬金將用郵寄給得獎學生。有關事宜請電洽：全美中華婦女會奬學金組：呂玉貞，電話510-673-1498。

華裔 加州 灣區

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