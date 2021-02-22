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放寬高接觸性活動限制？聖縣態度保留

編譯組／21日灣區電
聖他克拉拉縣政府對開放水球等高度接觸性運動持謹慎態度。(本報檔案照)
聖他克拉拉縣政府對開放水球等高度接觸性運動持謹慎態度。(本報檔案照)

加州政府放寬「高接觸性活動」(high-contact activities) 限制，加州年輕人運動倡導者興高采烈。可是聖他克拉拉縣府公共衛生官員仍持嚴僅保守態度。

美式足球與其他接觸性運動 (contact sports) 屬於新冠疫情封閉重新開放規定最嚴格的項目。加州州府規定，新感染病例必須在每10萬名居民中只出現14宗新病例，才能進行這種「接觸性運動」。

聖他克拉拉縣的處理新冠肺炎指令是全國各縣中，規定最為嚴格的一個地區。目前聖縣每10萬人口中，只出現10.1 宗新病例，可是聖縣縣府仍未立即贊同這項重新開放方案。

聖他克拉拉縣是灣區人口最多的一個縣。縣府官員對允許更多室外進行的接觸性運動維持開放的態度。精力充沛的高中生心內心燃起希望的火花。

然而聖縣縣府在回應灣區新聞集團 (the Bay Area News Group) 的聲明中指出，縣府官員目前正審查新指導方針，在州府指導方針下周五生效前，將提供其他指令。

聖他克拉拉縣縣府聲明中稱：「當縣府仍非常關切保護社區民眾。防止新冠病毒傳播同時，縣府當局亦了解，在保護社區民眾身心健康前提下，探討如何在最安全的情況下，擴大准許某些運動的重要性。」

根據加州公共衛生局 (the Department of Public Health) 新指導方案，州府官員宣布加州許多地區的高中學校，可以開始美式足球運動，或其他接觸性的室外運動。這是加州近一年來，首度允許高中學校室外接觸性運動。

任何達到上述州府規定的縣轄區，從下周五起，可以開始展開美式足球、棒球、壘球、英式足球、水球 (water polo) ，以及長曲棍球 (lacrosse) 等室外接觸性競賽活動。目前加州58縣轄區中，已有27縣達到開放標準，即每10萬人口中，出現低於14宗新病例的門檻規定，其中包括灣區的康曲柯士達縣與蘇拉諾縣等。

加州 足球 灣區

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