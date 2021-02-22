第十次！舊金山灣區台灣商會捐贈口罩

舊金山灣區台灣商會為州參議員柯提斯(左三)頒發「傑出領袖」獎，同時舉行了第10次口罩贈送活動。（舊金山灣區台灣商會提供）

舊金山灣區台灣 商會日前舉行了第10次口罩贈送活動。駐舊金山台北經文處長賴銘琪為新科加州參議員柯提斯（David Cortese）頒發了「傑出領袖獎」，用以表彰柯提斯長期對於台灣的支持與幫助。舊金山灣區台灣商會顧問，佛利蒙市議員黃潔宜（Teresa Keng）、僑務委員及舊金山灣區台灣商會理事李漢文、北美洲台灣商會聯合總會會長吳怡明以及前會長張秋雄、僑教中心副主任徐廣梅、經文處組長周文共同參加。

賴銘琪致表示，台灣防疫成效有目共睹，是全球少數能夠在2020年實現經濟正成長的國家。台灣在這種情況下提出「Taiwan Can Help」來幫助全球的抗疫，經文處與各地僑團合作已經捐贈了超過了百萬份口罩。

賴銘琪感謝柯提斯長期支持與幫助台灣以及台僑的行為，希望以後可以繼續增進與柯提斯的合作。

柯提斯感謝了商會以及台灣的幫助。他表示，這批口罩可以幫助加州更好的抗疫。他十分榮幸能夠接受由商會頒發的這個獎項。柯提斯回顧了自己與台灣社區的深刻聯繫，感謝並肯定了台僑對於當地社區的貢獻。他希望日後可以繼續推動與台灣社區的聯繫與合作。

北美台灣商會聯合總會第33屆總會長吳怡明表示，千萬口罩千萬愛心，北美商會通過跟舊金山辦事處合作，已經在整個灣區捐贈了上百萬的口罩。他感謝議員跟地方政府在口罩贈送活動上的合作。

舊金山灣區台灣商會會長周信結指出，這是商會的第10次獨自或和北美洲台灣商會聯合總會合作口罩贈送，送遍了北加州各縣市。每次口罩贈送，卅府、縣市等各級官員都很感動，感謝台灣及台美人的愛心。他說，「Taiwan can help活動透過台美人、台灣商會、經文處、僑委會的密切合作，在美國各個角落推動成功的防疫外交。」

黃潔宜協調與安排了此次活動。她表示，非常榮幸可以參與到口罩贈送的分發活動中來，同時連結台灣與加州當地的社區。