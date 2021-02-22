陽和總會館：應積極嘗試線上開會辦公 盡快恢復運作

何東石（前排右五）去年3月2日輪值駐美中華總會館總董，陽和總會館同仁在新亞洲大酒樓舉行宴會。（僑社記者謝潤琴／攝影）

農曆牛年到來之際，陽和總會館期待疫情 盡快過去，恢復自身會務及僑社事務的正常化。

主席何東石說，受新冠疫情影響，陽和同仁響應舊金山市府號召而居家避疫，沒有太多工作。

何東石提到，去年疫情初期，陽和得知中國 的疫情當時處於爆發階段，主動跟下屬各善堂聯繫，向中國捐贈5萬元救災善款。下屬各善堂也捐款1萬多美元。6萬多美元的捐款用於支援中國購買口罩和防護衣等個人防護裝備（PPE），總數在駐美中華總會館下屬七大會館及華埠其他社團當中是最高的。

何東石表示陽和積極配合中國駐舊金山總領事館的僑務工作，這在僑界當中做得最好。此外，陽和與各社團組織和諧相處、相互合作。

理事馬金權說，受疫情衝擊，除了樓業小組需要處理必要的工作，陽和的會務基本停擺。不少租客和商戶難以交房租，對陽和的營收帶來了很大影響，不過也能實現收支平衡。受疫情影響，陽和難以召開理事大會來處理主席換屆輪值的難題。他希望這一難題在今年有機會得到解決。

馬金權已經通過預約順利在馬士孔尼會議中心（Moscone Center）接種了新冠疫苗 ，讚揚了這個全市最大新冠疫苗接種中心的效率。他說，陽和65歲以上的職員很多應該接種了新冠疫苗，期待新冠疫苗的逐步擴大接種能讓僑社和華埠小商業恢復正常。

顧問陳國慶認為，政府需要提供更多新冠疫苗，並且得到民眾主動的廣泛接種，方能緩解疫情以及逐步恢復僑社正常運作。

陳國慶指出，隨著時代和科技進步，政府已經廣泛使用各種軟件進行遠程會議和辦公。他說，僑社應該積極嘗試使用線上方式開會，以支持僑社事務短期內盡快恢復運作。