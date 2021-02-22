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凱瑟醫療機構可預約65歲以上長者打疫苗

編譯組╱21日電
凱瑟醫療機構開始為65歲以上長者接種疫苗。(本報檔案照)
凱瑟醫療機構開始為65歲以上長者接種疫苗。(本報檔案照)

凱瑟醫療機構 (Ｋaiser Permanente) 為長者注射新冠疫苗進展一度落後。然這種情形可望從本周起改善。

凱瑟執行長亞當斯 (Greg Adams) 日昨晚間宣布，加州官員同意配合加州保險市場規模，提供凱瑟醫療機構更多新冠疫苗。因此，凱瑟已展開民眾預約新冠疫苗接種，為65歲以上長者接種疫苗。

亞當斯在一項聲明中稱：「民眾最好事先預約計畫接種疫苗，這將讓他們感到便利許多。」

加州州府每周將疫苗分配給全州58個縣府機構，以及九個醫療機構。凱瑟就是九個醫療機構其中之一。然以其醫療規模，凱瑟主管過去數周不斷抱怨收到疫苗劑數過低，與其龐大醫療規模不成比例。

亞當斯在上個月一項聲明書中指出，凱瑟為將近四分之一的加州人提供健康服務，醫院能力每周可為民眾接種20萬劑疫苗，然而每周卻只收到4萬劑疫苗，嚴重限制醫院服務民眾的能力與心願。

根據醫院一項聲明，凱瑟代表數度要求州府增加疫苗供應後，確定本周可取得20%州府每周提供的所有疫苗，同時將其接種疫苗能力增加到每周60萬劑。

沙特健康醫療中心 (Sutter Health) 與舊金山加大醫療中心 (UCSF Health) 情形與凱瑟不同，過去數周已為65歲以上長者展開疫苗接種。凱瑟醫療機構反而必須等到現在，才能開始為65歲至75歲長者接種疫苗。 

有其他病情或從事安全性低工作的65歲以上長者最容易感染新冠病毒，或發生新冠肺炎併發症。凱瑟原先早已聯絡其65歲以上長者客戶，然未能如願展開保健服務。

疫苗 加州 併發症

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