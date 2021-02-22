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拜登移民改革 取消國別限制引關注

記者李晗／舊金山報導
舊金山移民權益示威活動。（本報檔案照片）
舊金山移民權益示威活動。（本報檔案照片）

拜登總統與國會議員相繼推出移民改革方案，其中有提及取消移民排期輪候時的「國別限制」（country cap），引起關注。

在主流傳媒中，移民改革方案中的無證移民、DACA夢想生（童年抵美暫緩遣返）內容獲得了廣泛報導。但是與華裔社區密切相關的親屬移民、職業移民的改革，討論則較少。

華人權益促進會的移民項目經理吳雨泊表示，家庭團聚是人權。在移民社區中，也有許多聲音要求取消國別限制，同時也擴大合法移民數量。至於職業移民的權益，不少商界團結也一直在遊說政府。

所謂的國別限制，就是產生移民排期的原因。因為無論是在親屬移民還是職業移民的類別中，同一個國家出生的申請人，所占份額不能超過整體的7%。因而像是一些移民大國，比如中國、印度等，因為有7%的限制，所以就會產生申請的積壓，導致排期。

吳雨泊舉例表示，在親屬移民的類別中，華裔美國公民申請中國出生的兄弟姊妹來美的話，現在的輪候時間要15年左右，也就是現在只是批准到2006年提交的申請。而像是菲律賓、墨西哥等，親屬移民有些類別的輪候時間更長。

移民排期長，也會導致「拆散」家庭。吳雨泊說，自己知道有一些華人婆婆，辛辛苦苦學英語考試入籍，就是為了讓自己的兒子和孫子能來美國。結果排期太長，兒子的排期排到了，但是孫子已經成年，就不符合移民的要求，所以只有兒子能來，這樣子家庭就面臨被拆散的危機。

此外，吳雨泊也強調，亞裔社區內可能對於無證移民社區一直都有誤解。但是他強調，在全美國大約1000多萬的無證移民中，其中有170萬是亞裔，大約占了10%。這其中就有不少是華裔的DACA夢想生，以及他們的父母等。他強調移民社區要包容團結，共同推動美國的移民制度改革，讓它變得更加「人性化」。

目前法案還在初始階段，通過的概率高低也眾說紛紜。華促會也將在周二舉行發布會詳細解析本輪移民法案的內容。

移民 美國公民 華裔

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