私下批評嘲笑家長 東灣奧克利學委全體辭職

奧克利聯合學區董事會成員因被發現抨擊家長而辭職。 （取自電視新聞）

東灣奧克利聯合學區 委員周五全體辭職，因為他們在周三的線上學區會議前，被錄下肆意抨擊和嘲笑家長。

在致學區家庭的信中，市學區總監荷特裏克（Greg D. Hetrick）周五表示，學區委員比德（Kim Beede）、易波里托（Erica Ippolito）、馬薩達斯（Richie Masadas）已提交了辭呈，早幾天，學委主席布里贊汀（Lisa Brizendine）已經請辭。

「作為一個學區，我們將繼續進行工作，讓我們的學生早日回到學校，」荷特裏克說。

根據被錄的私下對話，一名學委說，家長希望學校重新開放是因為他們希望讓保母回來，另一名委員回應評論時則使用了髒話。

學委主席布里贊汀因此於周四下台，而在周五，學區委員會成員在之前會議結束時發表的含淚道歉，亦被公布於眾。

「我會盡量努力不哭來說完這些話，」比德說。「我很沮喪，我為此道歉。我很抱歉每個人都聽到了我們所說的，但這本應該是一次私人談話。我想確保大家都知道我們每個人都是為了學生的最大利益而工作的。」

布里贊汀說：「我們是在進行私人談話，因為所有的委員都來了，我們當時真的很掙扎，因為我們太想為孩子們爭取最好的利益了。」

奧克利市長呼籲學區委員會其他成員辭職，周六也有抗議活動的組織，要求學委辭職或被革職。

辭職的學區委員向奧克利社區發表了以下聲明：

「我們對本周早些時候在教育 委員會會議上發表的言論深表遺憾。作為學委，我們認識到，有責任為我們的學生和教職員工樹立行為榜樣，我們有義務建立對學區領導層的信心；我們的言論在這兩方面都讓你們失望了，為此我們表示最誠摯的歉意。

我們愛我們的學生、我們的老師和我們的社區，我們希望成為補救措施的一部分，幫助學區向前發展，將注意力完全集中在學生的需求上。為了幫助促進疫後康復過程，我們辭去奧克利聯合學區委員職務，立即生效。

這是一個困難的決定，但請不要讓我們的判斷失誤，給我們的教師、行政人員和辛勤工作的員工為學生所做的出色工作蒙上陰影。他們的工作，值得並將需要你們的支持。」