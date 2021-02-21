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大樓不斷增加 專家：整個灣區在下沉

編譯組╱灣區電
像舊金山千禧大廈這樣的建築，正在使灣區往下沉。（取自臉書）
像舊金山千禧大廈這樣的建築，正在使灣區往下沉。（取自臉書）

專家說，整個灣區隨著自身的大興土木而正在下沉，這是一個令人擔憂的問題，因為海平面在上升，各大城市正努力尋找如何在未來幾十年內不被淹的辦法。

美國地質調查局的地球物理學家帕森斯（Tom Parsons）最近研究了這個問題。他計算了灣區每一棟建築的重量，發現總重量大約有3.5萬億磅，相當於700多萬架波音747飛機的重量，如此之重以至於將地球表面往下壓。他的研究顯示，經過一個世紀的發展，該地區平均下沉了3.1英寸。

通過對灣區建築的關注，帕森斯了解到，建築物的累積應力相對其他如侵蝕、排水和構造作用來說，會導致海拔變化的力量要小，但他指出，這仍然很重要，因為它給已經受到海平面上升威脅的沿海地區又增加了一個累贅。

更糟糕的是，隨著人們向城市移民，發展的重量進一步被集中，下沉的情況可能會增加。據聯合國估計，目前世界上約有50%的人口居住在城市地區，預計到2050年，這一比例將躍升至70%。

帕森斯通過挖掘灣區建築規模的數據庫，計算出建築及其內容的重量，在此基礎上計算出建築物施加的下壓力，然後模擬出地球表面的反應。

計算結果發現，位於加利福尼亞大街555號的舊金山779英尺高的摩天大樓，即以前的美國銀行中心，相對於它所覆蓋的區域施加的壓力最大，其次是千禧大廈和同樣位於舊金山市中心的725英尺高的345加州中心。

根據建模，在整個灣區，建築物的重量導致的下沉量通常在約四分之一英寸到略高於三英寸之間。然而，在一些地方，下沉量要大得多。舊金山市中心的記錄顯示，每年的沉幅高達四分之三英寸。

他的研究結果上個月發表在AGU Advances雜誌上。這些發現對全球沿海地區都有參考意義。

灣區 舊金山 美國

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