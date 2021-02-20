欣欣教育基金會：加強閱讀 未來一年工作重心

欣欣教育基金會楊一青會長談牛年計畫與挑戰。（欣欣教育基金會網站提供）

深耕中國 農村教育 的欣欣教育基金會會長楊一青日前談論新一年的工作計畫，以及欣欣教育基金會所面臨到的挑戰。

楊一青表示，欣欣在牛年依然會推動欣欣基金會的四大計畫，包括美麗學校，啟智閱讀，育人教育與康樂成長等計畫。閱讀計畫將會是欣欣新一年工作的重心，因為加強閱讀是縮短城鄉教育差距性價比最高的方法。欣欣將通過培訓更多教師的閱讀指導能力從而引導學生閱讀。另一個工作重點將是提升對農村學校的信息技術支持，提供多媒體設備，以及網絡連結和對教師進行信息技術的培訓。同時利用網絡課程去補足城鄉間師資水平的差距。

她說，會利用欣欣位於灣區 的優勢在創新領域進行跨學科的創新學習，同時利用農村的本地資源進行跨學科的鄉土課程。

楊一青同時提到了中國農村教育所面臨到的挑戰，以及不斷增長的城鄉教育差距。她表示，有三分之一的欣欣學校是鄉村學校，仍然面臨著硬件設備不足的問題。這些鄉村學校一般學生規模在100人以下，多媒體體現代教學設備嚴重不足，跟城市的教育差距也越來越大。欣欣利用美麗學校的計畫，翻新學校校舍以及提供更多的電腦以及多媒體設備，同時對學生們展開衛生教育。

對於另外一部分硬件設備已經較為完善的欣欣學校，楊一青指出，學生的閱讀水平跟農村教師的教學水平仍然需要提高。中國農村教師的生活條件十分惡劣，包括教師宿舍的居住環境，個人職業生涯的提高，學校對於教師的管會仍然不足等。欣欣將會持續翻修農村教師的宿舍，並為教師們提供更為先進的教學設備，如為農村老師們配備工作電腦等等。同時為教師進行更多的培訓，提升老師們的教學水平。