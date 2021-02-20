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欣欣教育基金會：加強閱讀 未來一年工作重心

記者陳程威／灣區報導
欣欣教育基金會楊一青會長談牛年計畫與挑戰。（欣欣教育基金會網站提供）
欣欣教育基金會楊一青會長談牛年計畫與挑戰。（欣欣教育基金會網站提供）

深耕中國農村教育的欣欣教育基金會會長楊一青日前談論新一年的工作計畫，以及欣欣教育基金會所面臨到的挑戰。

楊一青表示，欣欣在牛年依然會推動欣欣基金會的四大計畫，包括美麗學校，啟智閱讀，育人教育與康樂成長等計畫。閱讀計畫將會是欣欣新一年工作的重心，因為加強閱讀是縮短城鄉教育差距性價比最高的方法。欣欣將通過培訓更多教師的閱讀指導能力從而引導學生閱讀。另一個工作重點將是提升對農村學校的信息技術支持，提供多媒體設備，以及網絡連結和對教師進行信息技術的培訓。同時利用網絡課程去補足城鄉間師資水平的差距。

她說，會利用欣欣位於灣區的優勢在創新領域進行跨學科的創新學習，同時利用農村的本地資源進行跨學科的鄉土課程。

楊一青同時提到了中國農村教育所面臨到的挑戰，以及不斷增長的城鄉教育差距。她表示，有三分之一的欣欣學校是鄉村學校，仍然面臨著硬件設備不足的問題。這些鄉村學校一般學生規模在100人以下，多媒體體現代教學設備嚴重不足，跟城市的教育差距也越來越大。欣欣利用美麗學校的計畫，翻新學校校舍以及提供更多的電腦以及多媒體設備，同時對學生們展開衛生教育。

對於另外一部分硬件設備已經較為完善的欣欣學校，楊一青指出，學生的閱讀水平跟農村教師的教學水平仍然需要提高。中國農村教師的生活條件十分惡劣，包括教師宿舍的居住環境，個人職業生涯的提高，學校對於教師的管會仍然不足等。欣欣將會持續翻修農村教師的宿舍，並為教師們提供更為先進的教學設備，如為農村老師們配備工作電腦等等。同時為教師進行更多的培訓，提升老師們的教學水平。

教育 中國 灣區

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