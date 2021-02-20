我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2800萬 破49萬死

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

爭議不斷 民眾發起罷免金山學區官員

記者李晗 / 舊金山報導
學生和家長集會，要求重啟校園。（本報檔案照片）
學生和家長集會，要求重啟校園。（本報檔案照片）

舊金山聯合學區因為一連串的政策決定，引起全美範圍的關注和討論。近期也有憤怒的民眾成立了政治競選團隊，發動罷免學區官員的運動。

無論是44間學校除名、名校洛威爾高中招生改革，還是重啟校園的速度被質疑太慢，學區近期一直深陷爭議。這個最新成立的政治競選委員會（PAC）名叫「為更好的舊金山公立學校競選」（Campaign for Better San Francisco Public Schools）。

發起人伍爾夫（Patrick Wolff）表示，這個委員會就是為了尋求一切可能性，打造一個更好的學區教育委員會。他們旨在發起公投，更改憲章，讓教育委員會從民選改為委任。

現任的七位教育委員中，只有一位華裔的林謙悅（Jenny Lam）。林謙悅在改名一事上投下讚成票，在洛威爾高中改革的事情上則投下反對票。

至於學區的校園重啟一事，最新的進展似乎又將陷入僵局。原本教師工會已經和學區達成部分共識，即舊金山的疫情指標一旦好轉，從「紫色」變成「紅色」的時候，那麼學校就可以重啟，但是教師們必須獲得疫苗。

然而，已經把學區告上法庭的舊金山市府一方，也再次威脅提起訴訟，即認為工會一方的疫苗要求不合理。早前舊金山市府律師夏雷拉（Dennis Herrera）已經狀告舊金山聯合學區，認為他們違反州法未有及時有計畫地讓校園重啟。

因為疫情，許多學童都只能在家上網課，有研究報告表明這樣對於學童的身心發展都有不良影響，因此要求學校重啟的呼聲也一直很高。舊金山許多私立學校已經重啟多時，然而公立學校的重啟步伐則一直很緩慢。

學區 舊金山 教育

上一則

美國經濟最佳城市 聖荷西排名大跌

下一則

亞太裔傳統文化基金會論壇籲：亞裔、非裔社區合作 開啟新常態

延伸閱讀

人數占比47.1%、疫苗占比僅30.9%…金山亞裔長者疫苗分配量偏低

人數占比47.1%、疫苗占比僅30.9%…金山亞裔長者疫苗分配量偏低
金山人語／裁減警力只因預算吃緊？

金山人語／裁減警力只因預算吃緊？
舊金山男失蹤1個月 陳屍自家公寓狹窄空間

舊金山男失蹤1個月 陳屍自家公寓狹窄空間
南巴沙迪那蒙特利小學 18日重開校門 洛縣復課最快學校之一

南巴沙迪那蒙特利小學 18日重開校門 洛縣復課最快學校之一
洛杉磯學區 大裁1／3警員

洛杉磯學區 大裁1／3警員
舊金山公校重啟 達暫定協議 未宣布確切日期

舊金山公校重啟 達暫定協議 未宣布確切日期

熱門新聞

中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出因新冠肺炎過世的消息。（家屬提供）

中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

2021-02-15 02:17
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

2021-02-19 08:45
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

2021-02-18 02:18
前世界衛生組織代表，現居於灣區的流行病學專家布萊恩特，感歎疫情的前景難料。（Getty Images）

病毒不斷變種 流行病學專家嘆疫情前景難料

2021-02-16 13:00
加州新增新冠病例一個月來減少了90%。（Getty Images）

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

2021-02-18 00:31
15日下午5時許，屋崙華埠發生一起搶劫，一女子相機被搶，劫匪甚至試圖用車撞女子。附近酒莊的華人東主衝出來見義勇為，為解救女子，開了四槍，嚇退劫匪。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻

2021-02-17 00:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣
祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死

祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死
為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎

為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎
被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節
外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制