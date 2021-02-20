爭議不斷 民眾發起罷免金山學區官員

學生和家長集會，要求重啟校園。（本報檔案照片）

舊金山 聯合學區 因為一連串的政策決定，引起全美範圍的關注和討論。近期也有憤怒的民眾成立了政治競選團隊，發動罷免學區官員的運動。

無論是44間學校除名、名校洛威爾高中招生改革，還是重啟校園的速度被質疑太慢，學區近期一直深陷爭議。這個最新成立的政治競選委員會（PAC）名叫「為更好的舊金山公立學校競選」（Campaign for Better San Francisco Public Schools）。

發起人伍爾夫（Patrick Wolff）表示，這個委員會就是為了尋求一切可能性，打造一個更好的學區教育 委員會。他們旨在發起公投，更改憲章，讓教育委員會從民選改為委任。

現任的七位教育委員中，只有一位華裔的林謙悅（Jenny Lam）。林謙悅在改名一事上投下讚成票，在洛威爾高中改革的事情上則投下反對票。

至於學區的校園重啟一事，最新的進展似乎又將陷入僵局。原本教師工會已經和學區達成部分共識，即舊金山的疫情指標一旦好轉，從「紫色」變成「紅色」的時候，那麼學校就可以重啟，但是教師們必須獲得疫苗。

然而，已經把學區告上法庭的舊金山市府一方，也再次威脅提起訴訟，即認為工會一方的疫苗要求不合理。早前舊金山市府律師夏雷拉（Dennis Herrera）已經狀告舊金山聯合學區，認為他們違反州法未有及時有計畫地讓校園重啟。

因為疫情，許多學童都只能在家上網課，有研究報告表明這樣對於學童的身心發展都有不良影響，因此要求學校重啟的呼聲也一直很高。舊金山許多私立學校已經重啟多時，然而公立學校的重啟步伐則一直很緩慢。