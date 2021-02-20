亞太裔傳統文化基金會論壇籲：亞裔、非裔社區合作 開啟新常態
長期以來，舊金山的亞太裔和非裔社區都會共同慶祝農曆新年和非裔歷史文化月。但是在近期的暴力事件與惡化的族裔關係的背景下，舊金山市府與民間也不斷尋求突破，開啟社區合作的新常態。
由亞太裔傳統文化基金會發起，舊金山市長布里德（London Breed）、舊金山人權委員會主任戴維斯（Sheryl Davis），以及舊金山亞裔和非裔兩大博物館的館長共同舉行線上圓桌論壇，討論族裔團結與未來的發展。
兩大博物館分別是亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）與非裔移民博物館（Museum of the African Diaspora），均是城中知名的文化機構。此前兩館已經有過藝術上的合作，未來也在計畫更多的共同項目。
亞洲藝術博物館館長許傑總結道，有三個層次可以共同推動社區之間的緊密聯繫：平台（Platform）、合作（Partnership），以及行動（Action）。他表示，當晚的論壇就是一個平台，讓大家知悉彼此，從而商討未來的合作與行動。他也透露，在博物館內部也已經形成了社區聯絡（Community Liasion）的委員會，增進文化交流。
非裔移民博物館館長懷特（Monetta White也感謝有這樣一個對話的平台，而且非裔移民、亞裔移民在文化上都可以有貫穿（intersect）的可能。她強調，需要讓人們走入博物館，感知這些歷史文化藝術，突破障礙。
舊金山市長布里德在從政之前，曾經擔任非裔文化藝術機構的主任，因此了解藝術對於社區、團結的重要性。她期待未來不同社區間的進一步合作。
除了2月的慶祝之外，3月將會是女性歷史文化月，5月更會是亞太裔傳統文化月。亞太裔傳統文化基金會的創辦人鄭可欣說，多元文化是舊金山的品牌，因此未來相信有更多的機會和平台，搭建橋梁，將社區間的多元發展拉上一個新的高度，創建一個新的常態。
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