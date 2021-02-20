亞太裔傳統文化基金會論壇籲：亞裔、非裔社區合作 開啟新常態

舊金山亞裔社區與非裔社區的對話持續展開。圖左上起順時針分別是市長布里德、亞洲藝術博物館許傑、非裔移民博物館懷特、亞太裔傳統基金會創辦人鄭可欣。（視頻截圖）

長期以來，舊金山 的亞太裔和非裔 社區都會共同慶祝農曆新年和非裔歷史文化月。但是在近期的暴力事件與惡化的族裔關係的背景下，舊金山市府與民間也不斷尋求突破，開啟社區合作的新常態。

由亞太裔傳統文化基金會發起，舊金山市長布里德（London Breed）、舊金山人權委員會主任戴維斯（Sheryl Davis），以及舊金山亞裔和非裔兩大博物館 的館長共同舉行線上圓桌論壇，討論族裔團結與未來的發展。

兩大博物館分別是亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）與非裔移民博物館（Museum of the African Diaspora），均是城中知名的文化機構。此前兩館已經有過藝術上的合作，未來也在計畫更多的共同項目。

亞洲藝術博物館館長許傑總結道，有三個層次可以共同推動社區之間的緊密聯繫：平台（Platform）、合作（Partnership），以及行動（Action）。他表示，當晚的論壇就是一個平台，讓大家知悉彼此，從而商討未來的合作與行動。他也透露，在博物館內部也已經形成了社區聯絡（Community Liasion）的委員會，增進文化交流。

非裔移民博物館館長懷特（Monetta White也感謝有這樣一個對話的平台，而且非裔移民、亞裔移民在文化上都可以有貫穿（intersect）的可能。她強調，需要讓人們走入博物館，感知這些歷史文化藝術，突破障礙。

舊金山市長布里德在從政之前，曾經擔任非裔文化藝術機構的主任，因此了解藝術對於社區、團結的重要性。她期待未來不同社區間的進一步合作。

除了2月的慶祝之外，3月將會是女性歷史文化月，5月更會是亞太裔傳統文化月。亞太裔傳統文化基金會的創辦人鄭可欣說，多元文化是舊金山的品牌，因此未來相信有更多的機會和平台，搭建橋梁，將社區間的多元發展拉上一個新的高度，創建一個新的常態。