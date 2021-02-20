加倍照護…聖他克拉拉縣新動物中心開張

在全新的聖縣動物中心進行復健的狗狗。（記者陳程威╱攝影）

聖他克拉拉縣全新的動物服務中心（Animal Services Center）19日正式啟用。聖他克拉拉縣議會主席沃瑟曼（Mike Wasserman）表示，這一新的動物服務中心經過長達十年的規畫以及一年半的施工建設。新的動物中心將為動物服務人員的工作帶來更大的幫助，也將提升聖縣對於動物的護理能力。新中心的啟用將使聖縣動員保護團隊每年照顧的動物數量翻倍。

建築設計師傑森（Jason Silva）表示，這個動物中心與以往的類似的動物服務中心最大的不同是以動物為中心的整體設計理念。傑森表示，領養動物是一個充滿緣分的過程，很多人都是因緣際會之下領養了小動物。希望這個全新的建築可以從外觀上就吸引路過的人們進入參觀。

中心同時提供了可容納300人的室內/室外社區會議空間，不僅可以幫助聖縣南部的民眾聚集，也可以因此讓民眾有更多機會接觸到收養中心的動物。有景觀露天庭院作為中心場所，供收養的狗狗見面。中心場所也可開放給動物資金募集等社區公共活動。

全新的中心包括有吸聲的狗舍、自由漫遊的貓公寓、一個小動物區、現代化的獸醫診所，以及幾個戶外康復空間等設施支持被忽視的動物。狗舍包含室內與室外兩部分，並且在室外部分還配備了風扇等避暑設施。狗狗們也有機會跟志願者以及工作人員進行室外的康復活動。

全新的貓公寓包括了社交活動室，用以訓練貓貓的社會化行為。不僅僅是常規的小型動物如貓狗等，這個全新的動物中心還有10個畜欄和牧場，用以飼養和恢復馬牛羊鵝等大型動物。

消費者和環境保護主管喬增科（ Jo Zientek）表示，新的設施及將為惠及到資源有限的寵物主人，為聖縣居民提供更加廣泛且更加有針對性的服務。「目標是成功地為更多縣里的居民找到需要幫助的寵物，從倉鼠到馬。這樣收養者就可以享受寵物治療的益處，並且分享他們之間的關係。」

新的動物服務中心收容所每年能夠照顧8000隻動物，是以前收容所每年4000隻動物的兩倍。縣府表示，該中心是「開放入場」的，即不論動物的性情和狀況，所有聖縣境內的動物都將被接受。

新的動物服務中心位於聖馬丁的12425 Monterey Road，該中心一周七天都將開放。若要了解更多聖縣動物服務中心的信息，請訪問aplace4animals.com。