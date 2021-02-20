美國經濟最佳城市 聖荷西排名大跌

聖荷西在「美國經濟最佳城市 」排名大跌，灣區經濟衰退程度大於西岸其他地區。(本報資料照片)

灣區 是否已從經濟繁榮與創新中心地位下滑？根據美國智庫米爾肯研究院（Milken Institute）最新報告，聖荷西與舊金山已失去其新興技術中心的立足位置，在年度最佳城市報告跌至「第二層」(Tier 2)等級。

米爾肯報告指出，新冠疫情 抑制了該地區短期工作增長，高房價成本也遏阻新一批專業人才進駐。研究人員也見到在屋崙地區發生的經濟疲軟問題同樣發生在矽谷 ，國際貿易活動放緩打擊這些交易及技術引進樞紐的發展。

分析師柯洛登(Kevin Klowden)表示，住房成本也是另一個現實問題，可負擔能力達極限。灣區房屋庫存短缺問題存在外，也面臨其他低成本科技核心城市的競爭，例如猶他州普洛佛(Provo)與鹽湖城，以及其他受到灣區居民歡迎的城市，包括丹佛、西雅圖、愛達荷州波夕(Boise)、德州奧斯丁等。

米爾肯報告除了考慮就業、薪資增長與創新經濟規模外，今年研究人員首次考慮住房成本和網路連結，這兩項新指標對衡量一個地區是否能吸引及留住專業人才，相當關鍵。住房負擔能力是多數加州大城市居民的主要障礙。疫情期間，技術與其他專業人才移居到較便宜城市進行遠距工作，或在城市核心外尋找更多生活工作空間。舊金山兩房公寓租金下降23%、聖荷西減少10%。但是，灣區目前房價已飆漲至創紀錄水平，12月漲至93萬5000元。

疫情與限制移民政策遏止外國專業人才到矽谷科技產業工作的傳統途徑。海外創業人士較無意願搬到灣區尋找資金和人才。另一方面，住房可負擔能力也是業界主要考量。較低收入的服務業工作者與其他因疫情關閉產業，難以負擔住房費用。「矽谷聯合創投協會」（Joint Venture Silicon Valley）預估，約有20萬名灣區居民2020年底面臨無法負擔租金或房貸的風險。

「灣區經濟委員會」(Bay Area Council Economic Institute)執行主任貝利沙瑞歐(Jeff Bellisario)表示，遠距工作改變許多灣區工作尋求擴張的模式。若公司相信他們能保存公司文化與生產力，低成本地區可能變得更具吸引力。科技巨頭惠普與甲骨文去年宣布總部搬至德州，其他業務可能會跟進。灣區人口成長停滯，疫情又帶來對辦公室與工作條件需求的疑問，貝利沙瑞歐認為，若能在任何地方工作，便能在任何地方生活。