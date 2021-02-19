人數占比47.1%、疫苗占比僅30.9%…金山亞裔長者疫苗分配量偏低

亞裔長者接種疫苗。（本報檔案照片）

疫情爆發以來，舊金山亞裔 長者的死亡人數一直高居全市第一。然而在疫苗 分配的過程中，亞裔長者們是否會得到相應的重視？

亞裔長者占比接近一半。但是疫苗分配中，75歲以上的亞裔長者在該年齡組中只分到大約30%。（衛生局數據）

根據衛生局披露的數字，在舊金山的長者群體之中，亞裔占比非常高。但是這一族群所獲得的疫苗數量則較少。

具體而言，舊金山75歲以上的長者之中，亞裔幾乎占了一半，人數比率達到了47.1%。但是在舊金山的疫苗接種數據中，75歲以上的亞裔長者在這個年齡組中，獲得的疫苗占比為30.9%，遠低於人口的比例。以白人為例，白人長者（75歲以上）的比率是36.9%，在這個年齡組的疫苗分配中，32.1%是給了白人。非裔、西語裔的長者人數則較少，都低於10%。

舊金山加大（UCSF）亞裔健康研究院主任劉雪艷（Diana Lau）表示，從疫情以來，亞裔的死亡率一直很高，雖然占比從一開始的50%，下跌至現在的大約38%和39%，但是始終是維持在所有族裔中死亡人數占比最高的位置。劉雪艷也指出，大家應該要群策群力，共同合作，保護這群弱勢的亞裔的長者。

舊金山亞裔長者的死亡人數一直高居全市第一，引起關注。

根據最新的疫情死亡數字，舊金山累計有376例新冠死亡。其中亞裔占比最高，死亡人數達到39.1%。

雖然疫苗在亞裔長者的群體中分配的不多，但是如果忽視年齡這一因素，亞裔群體獲得的疫苗卻是全部族裔中最多的。根據衛生局的數字，在疫苗分配中，所有16歲以上獲得疫苗的群體中，亞裔獲得的數量占比是31.5%，是所有族裔中最高。

但是一旦把年齡因素加上，比如65歲和75歲以上的群體中，那麼亞裔獲得的疫苗數量，就和該年齡組中的亞裔人數比例相距拉開。因為現在可以接種疫苗的只有前線醫護和長者，因此預計有大量年輕的亞裔前線醫護獲得接種，所以整體的亞裔獲得疫苗分配較高，但是長者部分較少。

詳情可見市府的數據網站：https://data.sfgov.org/stories/s/COVID-19-Vaccinations/a49y-jeyc。

此外，舊金山現在向所有65歲以上的長者接種疫苗，長者們可以直接前往總醫院（Potrero大道1001號）排隊接種，無需預約。最好是在下周二之前前往。目前舊金山在加緊為長者接種疫苗，因為即將開放1B階段，屆時的等候時間會更長。