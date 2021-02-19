北加州台灣工商會 團結地方、攜手促進商業發展

北加州台灣工商會促進台灣與美國之間的交流，增加商機。（取自北加州台灣工商會網站）

北加州台灣 工商會（TACCNC）是灣區大型華人商會之一，多年來扮演台灣商界在北加 州的一個重要平台。在1988年4月、在30多位熱心會友努力之下，正式成立。會員中包含各種商業、科技、進出口業、製造業、會計、律師、零售批發業，財經等行業的專業人士。多年來商會透過會議與各種交流，推動商業經營訓練課程、開創商機。

北加州台灣工商會現任會長黃大厚指出，去年他上任之後，就碰上新冠肺炎（COVID-19）疫情，但是在工商會很快地將活動從線下轉為線上。雖然原本每年都舉行的工商研習班，因為疫情而取消，但依然密集舉辦講座。過去數個月以來，北加州台灣工商會舉辦了十多場的工商講座，另外，也在去年疫情稍為緩和的時候，在線下舉辦了工商交流活動。今年的新春期間，更是在線上進行了新春團拜，並且也聯繫會員之間的感情。

他介紹，工商講座的議題非常廣泛，包括：疫情期間紓困方案OCAC海外信保基金與商業貸款說明會、疫情間冬季去寒強身預防感冒方法，此外也有涵蓋地產貸款、PPP貸款相關等題目，受到會員廣泛的歡迎。

本身是第33屆會長的黃大厚指出，時間過得非常快，轉眼間北加州台灣工商會的幹部又將準備改選。目前北加州台灣工商會有200多位會員，歡迎有興趣參加工商會的僑胞加入，一起交流資訊、連繫情感，拓展商機。

北加州台灣工商會指出，工商會的主旨之一是建立台灣與美國的商業商機橋梁，不定期邀請著名的商業領導人才，講解海峽兩岸及美國的最新走會，並且也提供商業咨詢。北加州台灣工商會不僅促進台灣的經濟繁榮，同時提供會員一個繁榮經濟的紐帶，希望從活動中增加友誼和了解，而工商會也會促進的本地的商業發展，團結地方。