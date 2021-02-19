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駐美台山寧陽總會館 期盼「建樓小組」工作邁大步

記者黃少華／舊金山報導
寧陽新舊兩屆職員順利交接。（僑社記者謝潤琴／攝影）
寧陽新舊兩屆職員順利交接。（僑社記者謝潤琴／攝影）

在農曆牛年，駐美台山寧陽總會館期待「建樓小組」的工作有更大突破。具體是位於華埠沙加緬度街夾市德頓街的物業重建能繼續推進下去。

寧陽擬重建的物業最初在1982年畫出14層高的設計圖。然而，受制於多種因素，這一重建計畫拖延了35年，直至「建樓小組」在2017年成立來專項再處理。2020年，李殿邦擔任主席後實質性力推這一項目。

李殿邦說，寧陽去年已經花費四萬多元，完成七層的重新畫圖並通過市府規畫委員會，已經完成第一步。第二步是落實每個層次的用途。寧陽爭取用三年左右的時間來完成全部工作。

寧陽已與華協中心進行過商談，提出將其中一層的多個單位用作可負擔房屋，並獲得華協中心支持。

資深商董伍璇燦指出，寧陽期限的這一物業需要通過重建來煥發出生機，給商戶經營和民眾居住帶來新的環境。

伍璇燦還表示要新建一座觀音廟，這對寧陽和華埠的發展有重要意義。他說，重建物業需要有一定的紀念性，不能總強調拿來出租賺取收入。

新任主席朱汝湛表示，受制於新冠疫情，寧陽幾乎無法正常開會討論各種事項。在七個功能小組當中，只有「建樓小組」在量體溫、戴口罩、保持社交距離的情況下開過會，商討迫切進行的事項，做了很多工作。

朱汝湛強調，尤其要確保寧陽各物業的商戶和住客遵守防疫指南，尤其是在公共區域戴口罩。寧陽每周都組織人力物力對旗下物業進行清潔消毒，相關人員多次前往華埠花園角做新冠病毒檢測

李殿邦指出，寧陽在防疫檢測、散房環境衛生和送餐到戶等各方面，都能充分配合舊金山市府要求。在住戶環境衛生方面，寧陽還成為市公共衛生局推薦的示範單位，因而使散房住客在逆境中安全過渡。

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