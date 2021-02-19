中西部暴風雪擋路 灣區疫苗紛遲到

受到中西部暴風雪的影響，部分灣區疫苗遲遲未到。（Getty Images）

美國中西部近日被冬季暴風雪掩蓋在冰雪之中，不但造成德州大部分地區斷電，也延誤了加州 新冠疫苗 的運送。

灣區納巴縣衛生局局長雷盧西歐（Karen Relucio）18日表示，他們還未收到本周應該到達的疫苗，因此，不得不延後部分民眾第二劑疫苗的接種預約。

聖馬刁縣發言人墨錢特（Preston Merchant）表示，他們正在等待一批1萬4200劑的莫德納（Moderna）疫苗，但不知道何時會到達。墨錢特指出，舊金山 國際機場一家診所的疫苗接種工作並未中斷，但種類可能會從莫德納改成輝瑞（Pfizer），這將導致部分第二劑接種預約取消。

舊金山新冠指揮中心18日表示，舊金山的疫苗運送也出現一些延誤，但未說明有多少數量被延誤。不過，舊金山總醫院一個無需預約的疫苗接種診所18日宣布，他們會繼續開放到23日。

馬連縣發言人韓卓克斯（Laine Hendricks）表示，他們有約3500劑莫德納疫苗遲遲未到，所幸他們存有一些疫苗供可緊急使用，但仍必須取消約300個預約。

聖他克拉拉縣發言人表示，他們還未收到一部分莫德納疫苗。但到目前為止，對接種工作並無太大影響，因為現有的疫苗數量仍足夠應付。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）18日表示，聯邦政府正在解決疫苗運送延誤和取消的問題，方法包括將接下來預定的交貨時間提早，或在周末之前增加出貨量。